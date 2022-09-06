«Белавиа» анонсировала новую услугу 2 6.09.2022, 23:39

Не бесплатно, но есть исключения.

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» ввел дополнительную услугу — выбор места в самолете. Есть варианты в начале салона или в середине, возле прохода или «у окошка», сообщает пресс-служба компании.

Забронировать место можно во время покупки авиабилета или после в разделе «Статус бронирования».

Условия выбора места зависят от его категории, тарифного бренда, статуса участника в программе «Белавиа Лидер» и других. Все они отображаются на этапе выбора места на сайте. По тарифу «Бизнес» дополнительная оплата взыматься не будет. По тарифу «Флекс» — бесплатно, кроме мест категории «Extra Leg Room seat». По тарифу «Смарт» — бесплатно только места категории «Standard seat». По тарифам «Лайт» и «Промо» — за дополнительную плату.

Для пассажиров чартерных рейсов также доступен выбор места за 24 часа до вылета. Для этого надо пройти онлайн-регистрацию на сайте belavia.by, но только если вы отправляетесь из Беларуси.

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