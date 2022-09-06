Польша меняет визовые правила белорусов 6.09.2022, 23:55

Визовые изменения вступят в силу 7 сентября.

Польша меняет правила получения национальной визы для украинцев и граждан Беларуси, которые пребывают в стране. Визовые изменения вступят в силу 7 сентября, сообщает SchengenVisaInfo.

«7 сентября 2022 года вступает в силу Распоряжение Министра внутренних дел и администрации от 10 августа 2022 года о внесении изменений в Положение о визах для иностранцев, которым вводится новый образец заявления на получение национальной визы с учетом возможности подачи таких заявлений министру», — говорится в сообщении министерства.

В министерстве пояснили, что не все граждане Украины и Беларуси смогут оформить национальную визу, подав заявление в Польше.

Право на визу получат украинцы, которые задействованы в международных автомобильных перевозках или члены экипажей самолетов, а также лица, нуждающиеся в гуманитарной помощи.

Ожидается, что министерство предоставит дополнительную информацию о процедуре и месте подачи заявления на получение визы в ближайшие дни.

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