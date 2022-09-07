Оружие с улиц Майами передадут в Украину 7.09.2022, 0:34

1,066

Речь идет об изъятых полицией в ходе расследований винтовках и пистолетах.

Выкупить оружие у жителей Майами и отправить его в Украину в помощь полиции и защитникам страны – с таким предложением выступили власти города в июне. В течение лета в городе прошло сразу несколько мероприятий под названием «Gun Buyback», передает «Голос Америки».

«После массовых убийств, начиная от Паркленда несколько лет назад до Ювалди в этом году, мы в Майами решили инициировать выкуп оружия. Мы предлагаем жителям добровольно сдать оружие, которое им не нужно, за символическую плату. Таких мероприятий было уже несколько, уникальность последних «Gun Buyback» в том, что собранное оружие мы отправим нашему городу-побратиму в Украине. Так мы решаем сразу две проблемы: у некоторых людей в доме в доме хранится оружие, которое им не нужно, например, оставшееся от умершего родственника, а в доме дети, и люди не знают, что с ними делать. А также многие наши жители хотят помочь Украине. Поэтому мы придумали эту концепцию, чтобы решить сразу две задачи одновременно», — рассказывает Кен Рассел, член городского совета Майами.

Будущий город-побратим Майами, куда отправится собранное у жителей оружие, – Ирпень.

«Это город-герой, который сыграл важную роль в сдерживании наступающих сил, которые пытались войти в Киев. Мэр Ирпеня был очень открыт для этой идеи. Несколько месяцев назад мы разговаривали по зуму, и он был очень заинтересован в налаживании отношений городов-побратимов. Он предложил это в своем городе, мы утвердили предложение в нашем городской совете. Осталось оформить договор», — комментирует чиновник.

В инициативе по выкупу и сбору огнестрельного оружия приняли участие не только жители Майами, но также и полиция города.

«Ветераны, например, которые не хотят иметь оружие дома, или, например, изъятое с улиц Майами нашими смелыми полицейскими оружие, которое мы планировали уничтожить и которое не является больше уликой», - поделился Мануэль Моралес, шеф полиции Майами.

«Мы выкупили во время последней акции у жителей 70 единиц оружия, также у полиции около 170 единиц конфискованного по время расследования преступлений оружия со склада в Майами. Все исправное оружие, соответствующее критериям и нужных калибров мы отправим городской полиции в Украине», — добавил Кен Рассел.

В Твиттере разгорелись настоящие дебаты по поводу отправки оружия за рубеж. Некоторые американцы интересовались, законна ли подобная передача оружия и как оно попадёт в Украину. Кен Рассел убежден, что «Украина – союзник, ее народ находятся в очень сложной ситуации. С нашей стороны это не акт от федерального правительства. Это один город пытается помочь другому городу. У украинской полиции мало оружия, в Ирпене им нужны АК-47, винтовки типа AR-15 и пистолеты. У нас они есть, и можем их быстро отравить, как только окончательно заключим договоренности об отношениях городов-побратимов».

За простое огнестрельное оружие жителям дарили подарочные карты на сумму в 50 долларов, за ружья - 100, а за мощные штурмовые винтовки - 150 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».