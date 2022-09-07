ВСУ освободили одним ударом город, который «нельзя называть» 7.09.2022, 7:36

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Теперь украинская артиллерия достреливает до Купянска — важного железнодорожного узла на Харьковщине.

Советник Офис президента Украины Алексей Арестович рассказал об успешных действиях ВСУ, которые помогут обстреливать силы оккупантов в Изюме и Купянске на Харьковщине.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

«В одном городе, название которого мы не называем (в Сети предполагают, что Арестович намекает на Балаклею. — Ред.), случилась беда с российскими войсками. Сильная беда. Это еще не все. Беда такая с ними произошла, что они сильно сбежали на восток, даже еще восточнее. Совсем за город сбежали. Но российское командование пытается восстановить состояние, опрокидывает резервы, но их там ждет масса сюрпризов», — отметил советник ОП

По его словам, «над Изюмом нависла очень серьезная угроза». Также артиллерия ВСУ теперь достреливает до Купянска — важного железнодорожного узла на Харьковщине, который пока контролируют захватчики.

«А это основная артерия обеспечения группировки противника у Изюма. Всего северо-восточной группировки на Донецком направлении. Все, что наступало на Славянск и Краматорск. Это грандиозная проблема для них (россиян – Ред.). Сам факт, что мы поставим под огневой контроль, это огромная проблема», – добавил Арестович.

Он предупредил, что речь идет только о первом дне украинского наступления и россияне, скорее всего, попытаются нанести контрнаступление.

«Город, который мы не называем, взять одним ударом в сутки — это очень большой успех. Напомню, что россияне брали этот город несколько недель. Ну не этот город, а аналогичные города», — отметил советник Офиса президента.

Арестович уточнил, что отступить россиян заставила новая тактика ВСУ, о которой они ничего не знали.

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