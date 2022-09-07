Путин попал в цугцванг и тянет Лукашенко за собой. 7.09.2022, 7:44

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фото: Getty Images

У диктаторов закончились карты в рукаве.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя:

— Новые потрясения всколыхнули международную арену. Война продолжается. Европейские лидеры спорят между собой как ограничить закупки нефти и газа у страны-агрессора. Пост премьер-министра Великобритании покинул Борис Джонсон и пришла Лиз Трасс.

В любом случае, ветер перемен веет явно не в сторону Путина. Российские денежные и военные ресурсы истощаются и украинцы, «как назло», затеяли контрнаступление и успешно дают отпор врагу. Казалось бы, самое время рашистам побренчать нефтяными баррелями, но вот уже ЕС находит новые альтернативные способы сменить поставщиков энергоносителей. И отставка Джонсона для России не к добру. Лиз Трасс, по всей видимости, будет еще жестче настроена против путинской своры. Детей в Лондон отправить больше не получится.

Путин попал в цугцванг и тянет своего прихлебателя Лукашенко за собой. Ни дружба с террористами-наркоторговцами «Талибана», ни смехотворная эпопея с мигрантами, ни даже чайные церемонии с господином Си не спасут диктаторов от провала. А мы, простой народ, будем изо всех сил сохранять человеческое лицо в эпицентре агонии лукашистского и путинского режимов.

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