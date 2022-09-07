Украинские бойцы уничтожили штурмовик Су-25 и много живой силы оккупантов на юге 7.09.2022, 7:47

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Обстановка на Херсонском направлении динамичная.

Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов на южном направлении.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Как отмечается, обстановка в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах.

Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа «Орлан-10» сбит. Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого пруда, Безымянного.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

«Подтвержденные потери противника составляют - 83 оккупанта, 5 танков, 12 гаубиц «Мста-Б» и «Мста-С», 3 пушки «Гиацинт-Б», 3 единицы авто-бронетехники. Уничтожены 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной балке и Снигиревке», - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ISW, украинские военные продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.

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