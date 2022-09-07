Российские войска потерпели поражение и «убегают на восток» 1 7.09.2022, 7:55

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На фронте произошли кардинальные перемены.

Российские солдаты потерпели поражение и «убегают на восток». Командование РФ безуспешно пытается восстановить положение.

Об этом сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

«Беда такая с ними случилась, что они «сильно» убежали на восток. Российское командование пытается восстановить положение, переправляет резервы, но их там ждет масса сюрпризов. Часть уже в плену, пьет чай. Другая уже никогда чай пить не будет», – сказал советник.

Также он отметил, что россиян ждут и другие «сюрпризы».

«Это не единственное место (которое пока нельзя называть), где происходят сюрпризы», — добавил Арестович.

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