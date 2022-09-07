У Лукашенко закончилась «скамейка запасных» 12 7.09.2022, 8:17

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Пенсионеров из кадрового реестра будут оставлять на госслужбе.

Узурпатор Лукашенко подписал указ, которым определяется порядок оставления на государственной гражданской службе сотрудников, включенных в кадровые реестры и достигших предельного возраста пребывания. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно закону «О государственной службе в Республике Беларусь», предельный возраст пребывания на государственной службе государственных служащих составляет 65 лет.

Гражданские служащие, включенные в кадровый реестр Лукашенко, могут оставаться на службе сверх предельного возраста с его согласия или по его решению.

Служащие из кадровых реестров правительства, государственных органов (республиканских органов государственного управления, областных, Минского городского, городских (городов областного подчинения), районных исполнительных комитетов в и т.д.) — по решению государственных органов (должностного лица), уполномоченного на принятие такого решения.

Решение об оставлении на гражданской службе сверх предельного возраста принимается по представлению, к которому помимо докладной записки и справки-объективки, прилагается и письменное согласие гражданского служащего на продление срока.

При этом в отношении гражданских служащих, занимающих должности, включенные в кадровые реестры государственных органов, предлагаемый срок не должен превышать пяти лет.

Для лиц, включенных в кадровый реестр Лукашенко, предлагаемый срок не указан.

Постановление вступило в силу с 1 сентября.

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