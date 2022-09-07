«Дети сидят дома, 1 сентября учеба не началась» 2 7.09.2022, 8:36

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Частные школы в Беларуси накрыла волна проверок.

В редакцию onliner.by обращаются встревоженные родители: в некоторых частных школах занятия в этом году так и не начались. Говорят, в конце августа частное образование захлестнула волна проверок. Некоторым школам выдано предписание о приостановке работы — и они в экстренном порядке устраняют выявленные нарушения. Тем временем родителям стали поступать звонки с предложениями устроить детей в госшколы.

«Нам сказали забирать документы»

У Вячеслава двое детей. Раньше они ходили в детский сад «Кей-Эс-Ви», в этом году должны были пойти туда же в начальную школу. Первого сентября родителям объявили, что начало занятий придется отложить. На днях было собрание, где снова не прозвучало хороших новостей.

— Нам сказали, что шансов открыться у школы в ближайшее время нет. Была проверка, и те требования по зданию, которые предъявляет комиссия, выполнить нереально, — передает слова администрации отец. — Нам открытым текстом советуют забирать документы и искать другую школу.

По словам минчанина, сейчас его дети учатся онлайн, а супруге пришлось взять вынужденный отпуск (оставить первоклассников дома одних родители пока не готовы). Вячеслав стал обзванивать другие частные школы в Советском районе Минска. Выяснил, что занятия в классах не начались в таких крупных школах, как Stembridge и Eduhill. Ситуация там аналогичная: есть вопросы со стороны проверяющих органов.

— А там, между прочим, учатся сотни детей. Мы еще неделю подождем. Говорят, в Eduhill ждут каких-то решений от исполкома (школа в этом году въезжает в новое здание). Если и она не откроется, то придется идти в госшколу. Жене, кстати, в пятницу звонили из районного управления образования, сказали: мол, раз ваши дети не учатся, мы поможем устроить их в госшколу.

— И вы готовы пойти на эти условия?

— У нас нет вариантов. Ближайшие к нам частные школы или закрыты, или там уже нет мест. А возить детей через весь город мы не можем. Самое печальное, что я узнал обо всем этом только 1 сентября. Если бы 1 августа, можно было бы за месяц найти варианты. А сейчас нам с женой надо работать, а детям — учиться, — объясняет ситуацию Вячеслав.

По телефону журналисту Onlíner подтвердили, что частный сад-школа «Кей-Эс-Ви» вынужденно закрывается.

— Здание, в котором мы сейчас находимся, используется не по назначению, не приспособлено под школу, — коротко пояснила директор. На сайте написано, что учреждение работало на рынке образовательных услуг 26 лет.

«В Минске открылось максимум 10 школ»

Мы стали обзванивать другие школы и выяснили: некоторые из них действительно не открылись 1 сентября. В большинстве своем нарушения выявлены некритичные — их можно устранить за неделю-две, чем администрации школ и занялись в экстренном порядке.

— У нас не нашли теневого навеса, под которым дети могут спрятаться от солнца или дождя. Еще собственник здания на тот момент не положил «отмостку» — это такой кусочек асфальта, который примыкает к фундаменту. Нужно было привести его в соответствие и провести испытания по качеству воды, освещенности и так далее. Мы уже устранили все нарушения, ждем только результатов по замеру воды. Очень надеемся, что уже в ближайшие дни сможем получить все разрешения и открыть школу.

— Родители не разбежались? — говорим с представителем другой частной школы, где дети тоже не смогли сесть за парты 1 сентября.

— А куда бежать? У всех такая ситуация. Насколько я знаю, в Минске открылись единичные школы (ну, максимум 10). Нам все время звонят люди, спрашивают, есть ли места, просят сделать бронь. Конечно, я думаю, что родительский отток будет, если школа не откроется в ближайшее время. Вопрос только, куда все эти дети пойдут. Не уверена, что они смогут распределиться по другим частным школам.

«Обстановка очень нервная, но мы будем бороться»

Учредитель Минской мужской гимназии подтверждает: из-за проверок дети не могут приступить к учебе, а набрали в школу в этом году более 1000 человек. Занятия должны были начаться 5 сентября, но пока и администрация, и родители находятся в подвешенном состоянии.

— Проверяющих очень много, находят самые разные нарушения, — удивляется Александр Величко. — У нас пожарная инструкция не в том формате распечатана: должна быть A3, а не A4 — не уверен, что это угрожает жизни детей. Или нет полочки в кладовках. И таких мелких замечаний много. Из крупного — только то, что в основном здании нужно отремонтировать фасад. Хотя в нормах я нигде не видел требований к фасаду.

По словам учредителя, гимназии предложили передать списки учеников и их родителей, чтобы детей можно было распределить по госшколам. Он не готов делиться этим данными, считает, что это некорректно.

— А как родители реагируют на ситуацию?

— Обстановка очень нервная. Мы будем бороться, сейчас устраняем все нарушения.

Новая частная школа «Атмосфера», о которой мы писали в августе, также не смогла начать работу с 1 сентября. Напомним, учредители взяли в аренду большое 5-этажное здание в Минске и планировали набирать детей с первого по десятый классы. Как мы выяснили, занятия так и не начались: администрация получила замечания от МЧС и Центра гигиены и эпидемиологии. В школе уверяют, что все нарушения устранены, идут повторные проверки.

Пока не смогли принять детей и такие крупные частные школы, как «Инновация» и «Город солнца», — нам подтвердили это по телефону. А вот у Green Hill, например, все хорошо, занятия идут по плану.

— Я так понимаю, вы из школы, к которой были вопросы у проверяющих? — вежливо интересуется администратор. — Но у нас, к сожалению, мест нет, все заполнено.

«Таких жестких проверок не было никогда»

Вообще, это нормальная практика для системы образования: в начале августа межведомственные комиссии объезжают школы (частные и государственные) и оценивают их готовность к учебному году. По итогам такой проверки выдается сертификат готовности. В этом году что-то пошло не так. На сайте Комитета по образованию вывешен список минских частных школ — по данным на 31 августа, из двух десятков только четыре получили сертификаты готовности к началу учебного года.

— Даже если сертификат не был подписан, школам раньше не запрещали работать, — на условиях анонимности рассказывает представитель частной школы. — Это всегда оставалось на совести учредителей и директора школы, который несет ответственность за неустановленные тревожные кнопки, неприкрепленные дозаторы для мыла и так далее.

В этом году плановые проверки в школах стали смещать на конец августа, хотя обычно так называемый «объезд» заканчивается до 20-го числа. И дополнительно в частные школы приходили с мониторингами из МЧС и Центра гигиены и эпидемиологии.

— Эти госорганы имеют право выдать бумагу о приостановке деятельности. Насколько я знаю, именно крупные частные школы в Минске получили такие предписания. Небольшим школам также могли не подписать сертификат готовности, но предписания о приостановке они не получили, поэтому продолжают работать.

Обстановка сейчас крайне напряженная. Даже те, кто поначалу открыто давал интервью, просят не упоминать названия школ, ждут положительных решений от проверяющих органов.

— Мы начинали еще в девяностых, и таких жестких проверок не было никогда, — признается директор небольшой частной школы. — В первый объезд все прошло хорошо, а потом к нам вернулись. Сертификат о готовности школы в итоге не выдали. Неофициально дали месяц на устранение замечаний. Прозвучало и то, что нашу школу могут закрыть, но пока мы работаем. Посмотрим, что будет дальше.

Что произошло? Откуда столько внимания к частным школам?

Любопытно, что вопросы возникли даже к тем школам, которые получили аккредитацию от Департамента контроля качества образования. Для этого нужно соответствовать требованиям все тех же инстанций: МЧС, Центра гигиены и эпидемиологии, МВД. Все четко прописано: какой должна быть ширина коридоров и классных комнат, степень освещенности, количество туалетов, нюансы учебной программы и так далее.

Из-за того, что процедура аккредитации непростая, раньше ее проходили раз в пять лет только те частные школы, которые планировали выдавать аттестаты после девятого и одиннадцатого классов. Начиная с этого года в Министерстве образования от школ требуют аккредитации уже в первый год после открытия, не дожидаясь выпуска детей.

«Мы должны наладить аттестацию учащихся на предмет соответствия усвоенной образовательной программы и госстандарту, — в начале августа подчеркнул министр образования Андрей Иванец. — Будем эту работу усиливать, но не для того, чтобы кого-то в чем-то уличить, а чтобы понимать уровень знаний».

В том же интервью министр выразил недовольство тем, что некоторые частные школы или детские сады размещаются в квартирах, коттеджах и «даже объектах торговли и промышленности». Также ему не понравилось, что родители обучают детей онлайн, а на последнюю четверть пытаются перевести их в госшколу для получения аттестата.

«Поэтому родителям, чтобы быть уверенными в своих вложениях, стоит убедиться в наличии аккредитации, изучить учредительные документы, посмотреть условия. Отмечу важность включения в эти вопросы местных исполнительных и распорядительных органов. < …> Именно на местах должны контролировать выполнение требований, вовремя фиксировать и реагировать на проблемные моменты», — заявил он.

На днях Андрей Иванец снова коснулся темы частного образования и удивился тому, что только 13 частных школ имеют аккредитацию.

«А реально средних школ в нашей стране, которые зарегистрированы в едином госреестре юридических лиц, несколько сотен, но они не пришли в департамент за аккредитацией. Им не нужен этот сертификат? С 1 сентября он им понадобится, потому что они не будут иметь права выдавать документы об образовании, а мы не сможем потом перевести этого ребенка в государственное учреждение. Это в первую очередь важно понимать родителям, когда они отдают своего ребенка учиться», — сказал министр.

Аккредитация — это не единственная процедура, которая ждет все частные школы. Сейчас на рассмотрении «палаточников» находится проект закона «О лицензировании». Получать лицензии, вероятно, обяжут детские сады, школы, гимназии и даже дошкольные центры развития ребенка.

«Предполагается приостановление или даже прекращение лицензии, если учреждение не пройдет государственную аккредитацию. Таким образом, будут взаимосвязаны две основополагающие процедуры: лицензирование (дает право на осуществление деятельности) и госаккредитация (разрешает выдачу выпускникам документов об образовании)», — пояснили в министерстве.

Проект закона «депутаты» рассмотрят во втором чтении на осенней сессии.

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