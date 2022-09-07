ISW: Российская группировка в Балаклее наполовину окружена 7.09.2022, 9:01

4,476

Россияне взрывают мосты возле города и отступают.

ВСУ контратакуют не только на юге, на что раньше намекал Владимир Зеленский. Украинские подразделения неожиданно пошли в контрнаступление на Харьковщине и приблизились вплотную к Балаклее, воспользовавшись тем, что все наиболее боеспособные части российское командование передислоцировало на юг. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские силы провели контратаку в Харьковской области вблизи Балаклеи, которая отбросила российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка 6 сентября. Вербовку, расположенную менее чем в 3 км северо-западнее Балаклеи, ВСУ, вероятно, захватили 6 сентября.

«Многочисленные российские источники признали украинские успехи в Вербивке и сообщили, что российские силы разрушили неопределенные мосты в восточных окрестностях Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее украинское продвижение. На изображениях, опубликованных 6 сентября, также виден разрушенный российский мост через реку Средняя Балаклейка – географический объект, по которому, вероятно, пролегает российская линия фронта в этом секторе. Пользователи соцсетей сообщили, что 6 сентября российские войска отступили с блокпостов в шести километрах к западу от Балаклеи», – говорится в отчете ISW.

Кроме того, в Институте отметили, что россияне уже не удерживают свои предыдущие позиции в Байраке и Новой Гусаровке к югу от Балаклеи. Отступая, они взорвали мост через Северский Донец у Байрака.

«Развертывание Россией войск из Харьковской области и восточной Украины на юге Украины, вероятно, создаст возможность для украинских контратак. Украинская контратака в Харьковской области 6 сентября, вероятно, была хитрой попыткой, вызванной передислокацией российских сил из этого района для усиления российских позиций против украинского контрнаступления в Херсонской области», – пишут аналитики.

Если ВСУ действительно заняли не только Вербовку к западу от Балаклеи, но и два села южнее Байрак и Новая Гусаровка, то Балаклея фактически оказалась уже в полуокружении. Россияне, как отметили аналитики ISW, обеспокоены тем, что «украинская атака на Балаклею имеет целью отрезать российские силы от Изюма и медленно «вклиниться» в Луганскую область».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».