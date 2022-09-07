Китай заставил Путина волноваться 7.09.2022, 9:05

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В Поднебесной произошли важные события.

Пока мы обсуждаем цены на газ в Европе и нефть в мире — в Китае кое-что произошло.

Сначала важная информация: вся экономическая статистика в Китае контролируется коммунистической партией и поэтому в мире этим цифрам мало кто верит. И еще Китай всегда очень плохо относился к снижению выбросов карбона в атмосферу. Они всегда говорят: «Наша экономика растет — нам нужно больше энергии, и мы не верим, что ее можно получить без сжигания угля, нефти и газа. Если хотите снижать выбросы — делайте это сами».

И, кстати, Грета Тунберг Китай обычно не критикует — это опасно. Так и жили — Америка и Европа снижают выбросы в атмосферу и Грета их ругает. Китай увеличивает — и всем это неинтересно.

А теперь новость: во втором квартале в Китае выбросы сократились на 8%.

Аналитик, который это обнаружил пишет, что главные причины:

1) Падение в производстве цемента и стали — из-за замедления строительства.

2) Падения потребления топлива для машин — из-за ковидных локдаунов в больших городах.

3) Замедленный рост потребления электричества — часть заводов не работает опять из-за локдаунов.

Последний раз на столько же падал выброс карбона в атмосферу в Китае, когда началась эпидемия Ковида — в начале 2020 года. Когда локдаун был по всей стране. Но тогда это было всего один квартал, и потом снова пошел рост.

К какому падению экономики приведет это 8% падение выбросов — сказать трудно. Но то что это приведет к снижению мировых цен на нефть — это точно. Все мы помним, как низко стоила нефть еще год назад!

И кое-кто в бункере тоже ждет и волнуется.

Петр Чернышев, «Фейсбук»

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