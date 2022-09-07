На Партизанском проспекте в Минске произошло серьезное ДТП
- 7.09.2022, 9:14
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Движение остановлено в обе стороны.
Читатель onliner.by с ником Nik1988 сообщил о серьезном ДТП, которое случилось сегодня утром на Партизанском проспекте, на выезде из Минска в направлении Могилева. По предварительной информации, грузовой автомобиль опрокинулся на бок на разделительной полосе.
Еще один участник аварии — микроавтобус, у него повреждения передней части слева.
На Партизанском проспекте сейчас затор, причем в обе стороны.