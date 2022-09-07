Российские пропагандисты опозорились с фейком о «ликвидации» бойцов ВСУ 7.09.2022, 9:19

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После съемок «мертвые» встали и пошли.

Российские пропагандисты никогда не стеснялись снимать постановочные видео, чтобы получить нужную для них картинку. Не останавливает их и то, что чаще всего их разоблачают. Так произошло и в этот раз. В Сети появился ролик с якобы убитыми украинскими военнослужащими.

Видео оказалось фейком - после съемок «мертвые» встали и ушли. Кадры с неудавшейся пропагандой опубликовал в Telegram Кристиан Ударов.

По легенде оккупантов, действие происходило возле Энергодара. Пропагандисты пытались показать «ликвидацию» украинских военных военных. На кадрах российский военный хвастливо говорит, что, мол, еще только одиннадцать часов утра, «а кто-то уже устал», и считает «двухсотых». Однако в Сеть случайно слили полный вариант видео, на последних кадрах которого «убитым» актерам он разрешает перестать изображать из себя трупов.

«Недавно начали русачки форсить видео вроде бы с Энергодара, и все казалось бы хорошо снято, но в очередной раз с фейком не зашло, и из интересных источников появилось все же полное видео ликвидации «украинского десанта», – говорится в описании к видео.

Примечательно, что несмотря на явный фейк российские пропагандисты все же «скормили» гражданам РФ постановочное видео. При этом они пытались придерживаться легенды, по которой якобы 9 российских разведчиков «вступили в бой» под Энергодаром с 50 украинскими военными.

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