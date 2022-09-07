«На фасад была потрачена новая однушка в Минске» 6 7.09.2022, 9:36

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Белорусы купили недострой и превратили его в голландский дом с экологичным интерьером.

Андрей и Диана несколько лет назад купили недострой отличного качества. За полтора года из коробки без окон и дверей он превратился в двухэтажный коттедж в голландском стиле. Ребята продели большую работу, чтобы сделать жизнь комфортной и безопасной, а сам дом мог прослужить нескольким поколениям. Герои репортажа рассказали realt.by о фишках строительства, например, о вентилируемом фасаде, металлорукаве для проводки и эксклюзивном деревянном потолке, и показали интерьер. Но теперь они продают этот дом. Говорят, по себестоимости.

«На фасад была потрачена новая однушка в Минске»

Совместная жизнь Андрея и Дианы, как и у многих белорусов, началась в квартире. Через несколько лет у пары родились близняшки. С их появлением родители загорелись желанием проводить больше времени на свежем воздухе, поэтому вскоре семья занялась постройкой дачи. Ребята долго метались между квартирой и дачей, постоянные сборы утомляли и, в конце концов, они окончательно приняли решение перебраться за город. Чтобы построить дом, где комфортно жить круглый год, им пришлось продать всю недвижимость.

— Мы нашли участок с недостроенной коробкой без окон и дверей в Хатежино. Строил дом для себя айтишник, который переезжал в Техас. Делал все качественно, поэтому недострой нас не испугал. Мы решили остановить свой выбор на нем, так как очень зацепило место — рядом лес и до города недалеко. Были поселки куда ближе к Минску, как Тарасово, например, но там считай ты живешь на кольцевой, — рассказывает Андрей.

За строительными работами Андрей и Диана следили днем и ночью. Им понадобилось полтора года прежде чем вместе с дочерьми и собакой Вишенкой заехать в дом на улице Вишневой. Кстати, пес в семье появился перед самой покупкой участка, но совпадение интересное, а может быть и судьбоносное.

Коробка стояла на монолитном фундаменте и представляла собой стены из газобетона шириной 40 см. Утепляли их минеральной ватой. Ребята решили прибавить строению долговечности и добавили кирпич. При этом между ним и утеплителем оставили вентилируемый зазор в 5 см.

Вентилируемый фасад позволяет утеплителю постоянно проветриваться и оставаться сухим. Зимой он не позволяет охлаждать дом, а летом сохраняет прохладу, так как солнце не нагревает внутреннюю стену из-за зазора. Для крепления вентилируемого фасада к стенам использовались гибкие связи с фиксацией на химический анкер.

Вокруг дома мы сделали дренажную систему, чтобы избежать затопления подвала. Ее редко кто делает при строительстве загородного дома, но вещь необходимая, — дает совет владелец коттеджа.

Потраченные суммы герои не озвучивают, но делятся, что самым дорогим вложением стал фасад.

— На него была потрачена новая однушка в Минске, — примерно оценивает расходы Диана.

«Готового материала не было, поэтому для потолка купили бревна осины»

Как и во многих семьях, ребята разделили обязанности так: все идеи в дизайн дома приносила Диана, а Андрей уже занимался реализацией этих задумок.

— У нас бетонные перекрытия между этажами, но я мечтала о деревянных потолках. Они придают дому уют и выглядят эстетично. Это оказалась самая трудная задача. Во-первых, мы столкнулись с тем, что не было в наличии нужного нам дерева — осины. Ее чаще используют для бани, так как она не гниет и выдерживает перепады температур. Мы не нашли другого выхода, как закупить бревна осины. Они были еще с корой, — смеется девушка. — После их отвезли сушиться на предприятие. Для того, чтобы потолок не был похож на балкон с вагонкой, пришлось покупать специальные ножи. Нам сделали нужный профиль. Это было дорого и больно.

Ребята поставили себе задачу по минимуму использовать ненатуральные материалы, поэтому в доме много дерева. Помимо потолка, из дуба сделан паркет, столешница и мебель, из сосны — кухня, кровати и комоды в детских комнатах, плинтуса из березы и ольхи, подоконники — из массива сосны.

Плитка лежит лишь в санузлах и кухонной зоне. Из-за паркета ребята отказались от теплых полов.

— У нас есть подвальное помещение, которое тоже отапливается. Благодаря этому полы и так всегда теплые. У нас установлен конденсационный котел, который эффективно работает при низких температурах. При выходе пара в дымоход образуется теплый конденсат, который опускается по специальному дымоходу обратно в котел и нагревает теплообменник. Вместе с этим мы используем чугунные батареи, так как они медленно отдают тепло. Зимой при минус 25 на улице мы использовали котел на 50%. За отопление 202 «квадратов» и нагрев воды мы заплатили, как за коммуналку в трешке, — делится Андрей.

Так как потолки деревянные, проводку решено было изолировать в специальном металлорукаве. Для еще большей безопасности, потолок опустили на 10 см ниже проводки.

Интерьер дома выполнен в стиле неоклассики. В комнатах нет ничего лишнего. Семье удалось обставить дом всем необходимым, не загромождая пространство. Отдадим должное весьма продуманной планировке.

На первом этаже, напротив входной группы, расположилась гостевая комната. Вдоль коридора находятся несколько дверей, что ведут в гардеробную, топочную с отдельным выходом на улицу, и санузел. Большую площадь занимает совмещенные зоны кухни, столовой и гостиной. Французские окна соединяют двор и помещения в одно целое.

Вся мебель куплена у белорусских производителей, лишь обеденный стол из массива гевеи привезен из Малайзии.

На второй этаж ведет лестница из массива ольхи. Ее делали по индивидуальному заказу. А вот ступени украшает дуб.

На втором этаже находятся три спальни, гардеробная и большой санузел.

Деревянный потолок во всем доме покрывали пропиткой для сауны. В ванной она отличается оттенком. Стены покрашены краской, которая легко моется. Их украшают зеркала ручной работы с ремнями из натуральной кожи. На полу здесь положили плитку с антискольжением.

Ребята провели в доме всего год. Еще несколько идей они воплотить не успели. Так, к дому должна прилегать веранда-терраса. Под нее уже залили фундамент — бетонные столбики. Также сделаны закладные, куда можно будет монтировать стропильную систему. Навес планировался у входов на террасу и под авто с другой стороны дома. К открытой палубе с шезлонгами Андрей планировал пристроить бассейн.

Герои вывели на фасад и зарядку для электромобиля и розетку для насосно-фильтрующей станции бассейна. Кроме этого, выведены кабели для светильников уличного и внешнего освещения, и видеонаблюдения.

Участок занимает чуть больше 14 соток. На нем растут голубика, клубника, цветут яблони, черешня и цветы, сделаны высокие грядки, которые приносят большой урожай. При этом еще полно места для реализации ландшафтных идей. Высажена живая изгородь из туй сорта «Холмструп», которые формируются сами и не требуют подрезаний.

Семья признается, что им трудно расставаться с домом, в который вкладывалось столько времени и души. Диана отмечает, что свой коттедж продают по цене ниже себестоимости, а мебель, можно сказать, идет в подарок. Его цена — 330 тысяч долларов. Они рассчитывают, что найдут не просто покупателей, а таких же ценителей, которые продолжат их дело.

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