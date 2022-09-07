ВСУ окончательно разрушили Дарьевский мост в Херсонской области 2 7.09.2022, 9:39

3,188

Украинским военным удалось достичь значительных успехов на южном направлении.

Украинские военные вот уже несколько дней активно проводят контрнаступление не только на Юге, но и на Востоке и других направлениях.

Как отметил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов во время телемарафона, украинские военные продолжают бить по мостам и переправам врага. Более того, один из них уже удалось разрушить.

«Мы систематически отрабатываем по мостам и переправам. Могу сказать, что уже совсем разрушен Дарьевский мост, там посыпались несколько переправ. Поэтому работа ведется», – подчеркнул Ростислав Смирнов.

В то же время, Смирнов добавил, что Украина действительно находится во второй фазе войны. Речь идет об оппозиционном варианте противостояния. ВСУ уже добились частичных преимуществ по некоторым направлениям. Но, заметил советник министра, он бы не называл продвижение большим контрнаступлением.

По мнению Ростислава Смирнова, украинские военные придерживаются стратегии, избранной еще в начале. Так что украинские территории они продолжают освобождать маленькими шагами. Это уверен, хоть и без лишней спешки, но движение вперед. И только так удастся побороть российских захватчиков.

Советник министра отметил, что в течение нескольких минувших дней ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов на Южном направлении. В то же время ВСУ достигли определенных успехов на Восточном направлении. А вот за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще несколько складов с боеприпасами, особенно в Южном направлении. Также удары фиксировались по скоплениям живой силы врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».