В Еврокомиссии определились с лимитом цены на российский газ

В Еврокомиссии определились с лимитом цены на российский газ5
- 7.09.2022, 9:44
- 4,670
С инициативой выступила Франция.
В Еврокомиссии хотят ограничить цену на газ из России ценой в 50 евро за МВт.час, однако считают эту меру рискованной.
Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что такой шаг был бы авантюрой, и ЕС должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, если Москва ответит на прекращение всех поставок.
Предложения Еврокомиссии также включают в себя командно-контрольное распределение газа среди стран в случае чрезвычайных ситуаций.
Politico пишет, что за установление общеевропейского ограничения цены на поставку газа из России и налога на сверхдоходы от энергоресурсов выступила Франция.
Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун отметила, что любые новые меры будут носить временный характер: от шести месяцев до года.
Министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что министрам стран ЕС будет сложно решить, как оформить общий набор методов и определить технические нюансы одобренных мер.
Представитель Минэкономики Германии в свою очередь заявил, что Германия хочет создать государственную экспертную комиссию, чтобы определить подход к ограничению цен на газ.