В Еврокомиссии определились с лимитом цены на российский газ 5 7.09.2022, 9:44

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С инициативой выступила Франция.

В Еврокомиссии хотят ограничить цену на газ из России ценой в 50 евро за МВт.час, однако считают эту меру рискованной.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что такой шаг был бы авантюрой, и ЕС должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, если Москва ответит на прекращение всех поставок.

Предложения Еврокомиссии также включают в себя командно-контрольное распределение газа среди стран в случае чрезвычайных ситуаций.

Politico пишет, что за установление общеевропейского ограничения цены на поставку газа из России и налога на сверхдоходы от энергоресурсов выступила Франция.

Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун отметила, что любые новые меры будут носить временный характер: от шести месяцев до года.

Министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что министрам стран ЕС будет сложно решить, как оформить общий набор методов и определить технические нюансы одобренных мер.

Представитель Минэкономики Германии в свою очередь заявил, что Германия хочет создать государственную экспертную комиссию, чтобы определить подход к ограничению цен на газ.

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