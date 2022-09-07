BBC: Наступление ВСУ на Балаклею показало, что дела в российской армии хуже, чем считалось 3 7.09.2022, 9:53

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Контратака вблизи собственных границ стала полной неожиданностью для командования РФ.

Европейские военные эксперты подтверждают, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области. При этом для российской оккупационной армии такой шаг от ВСУ стал неожиданностью.

Аналитики отмечают, что внезапность оперативных действий украинской армии лишь доказывает, что дела у оккупантов идут хуже, чем считалось до сих пор. Об этом говорится в материале BBC News.

Речь идет о контрнаступлении ВСУ около города Балаклея в Харьковской области. Этот город находится недалеко от стратегически важного для армии РФ Изюма. Военные эксперты отмечают, что внезапность таких действий доказывает, что украинские войска отлично справляются с режимом секретности.

По словам военного аналитика, профессора стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филлипса O’Брайена, в районе Балаклеи украинские военные совершили неожиданный для армии РФ ход.

«Если украинцы действительно добились оперативной внезапности около Харькова, это покажет, в каком беспорядке находится российская армия. С учетом разных систем мониторинга от спутников до беспилотников, кибер-средств и прочего я предполагал, что подобной оперативной внезапности добиться практически невозможно», – говорит военный аналитик.

Также эксперт обратил внимание, что такие действия Вооруженные силы Украины предпринимают недалеко от границы с РФ. Это, по словам O'Брайена, говорит о еще худшем состоянии российской армии, чем предполагалось ранее.

«К тому же, все происходит прямо около границы с Россией. Если россияне это пропустили, их армия находится в худшем состоянии, чем предполагалось. Это также хороший признак того, что у Украины все просто отлично с режимом секретности», – отметил профессор.

В то же время аналитик допустил, что войска РФ могли знать о готовящемся контрнаступлении ВСУ, однако ничего не могли с этим сделать. O'Брайен отметил, что это говорит о беспорядке в российской армии и демонстрирует отсутствие гибкости в действиях оккупантов.

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