Диетологи назвали консервы, которые мешают похудеть 3 7.09.2022, 9:57

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Их производители улучшает вкус продукта и срок годности за счет одной добавки.

Если вы пытаетесь похудеть, один тип консервов (бесспорно вкусный, но сильно засахаренный) может помешать достижению вашей цели.

Сайт SheFinds.com поговорили с диетологами Лизой Ричардс и Сьюзан Келли, чтобы узнать больше о том, какие конкретные консервы могут сдерживать вас на пути к похудению.

Ричардс отмечает, что многие производители добавляют в «свои фруктовые консервы сироп», а не натуральный фруктовый сок. Это улучшает вкус продукта и срок годности, объясняет она, но, к сожалению, «это резко увеличивает содержание калорий и добавленного сахара».

Келли соглашается, отмечая, что консервированные фрукты «не такие полезные», как многие считают. «Они могут даже усилить воспаление и ухудшить здоровье кишечника, не говоря уже о негативном влиянии на потерю веса», — говорит она. Она подчеркивает, как и Ричардс, что консервированные фрукты обычно помещают в сиропы с добавлением сахара — «и, следовательно, содержат тонны калорий».

Если у вас нет времени готовить еду со свежими фруктами или вы все еще хотите есть консервированные фрукты, Ричардс предлагает искать определенные виды. «Лучше избегать консервированных фруктов, которые были консервированы в сиропах», — говорит она.

Вместо этого она предлагает «выбирать версии, в которых указано, что они консервированы в 100% соке». Ричардс отмечает, что это гарантирует, что вы потребляете только натуральный сахар (а не добавленный сахар с его множеством негативных последствий для здоровья).

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