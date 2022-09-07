Бойцы ВСУ нанесли удары по оккупантам в районе Каховской ГЭС 1 7.09.2022, 10:03

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В Новой Каховке и Казацком прогремели мощные взрывы и поднимается дым.

Утром 7 сентября во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине произошла очередная серия взрывов. Очевидцы говорят, что взрывы были, в том числе, в районе Каховской ГЭС.

В результате поднялся огромный столб черного дыма. Об этом сообщает херсонской Telegram-канал.

По предварительным данным, взрывы произошли рядом с Каховской ГЭС и непосредственно над гидроэлектростанцией. Во время «бавовны» в оккупированной Новой Каховке звучала сирена.

Также в сети отмечают, что российские оккупанты пытались сбить снаряды своей ПВО.

«В Новой Каховке с утра взрывы и воет сирена. На горизонте можно видеть успешную работу орковской ПВО», – пишут местные каналы.

Кроме того, одновременно взрывы были зафиксированы в районе поселка Казацкое, который находится на правобережной Херсонщине сразу за мостом Каховской ГЭС.

По информации местных жителей, в поселке было три взрыва. В результате там также поднялись столбы дыма.

«В районе Казацкого 3 прилета – над Днепром стоит дым, над и около ГЭС тоже дым», – говорится в сообщении.

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