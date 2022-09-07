Белорус пошел за грибами и потерялся — его нашли и оштрафовали 6 7.09.2022, 10:07

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Необычная история произошла в Пуховичском районе.

Поучительная история произошла вчера с грибником в Пуховичском районе.

Мужчина отправился в лес на «тихую охоту», заблудился, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Его искали работники МЧС и местного лесничества. Выбрался он благодаря мобильной связи.

А когда его нашли, грибник получил штраф за нарушение запрета на посещение лесов, который действует почти по всей Беларуси.

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