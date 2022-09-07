Сколько белорусы сейчас могут заработать на сдаче яблок? 1 7.09.2022, 10:26

В Могилевской области уже заготовили самое большое количество яблок в Беларуси.

В «Белкоопсоюзе» назвали цены заготовок яблок в 2022 году в Беларуси. Отмечается, что на данный момент по заготовке яблок в Беларуси в лидерах - Могилевская область. Именно в этом регионе к началу осени 2022-го уже заготовили свыше 4 тысяч тонн яблок - больше, чем в других областях страны.

Какие установлены закупочные цены на яблоки 2022 в Беларуси?

Сообщается, что за яблоко для промышленной переработки белорусам платят от 15 до 20 копеек за килограмм. То есть за мешок яблок весом в среднем 25 кило заплатят от 3,75 до 5 белорусских рублей.

Заготовка яблок в Беларуси начинается еще с конца августа. Так что на белорусских заводах уже перерабатывают белорусские яблоки нового урожая. Из отечественных плодов производят сок и конфитюр на «Кировском пищевом комбинате», джем и повидло в Быхове, а также знаменитый зефир в Бобруйске.

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