Сколько белорусы сейчас могут заработать на сдаче яблок?1
- 7.09.2022, 10:26
В Могилевской области уже заготовили самое большое количество яблок в Беларуси.
В «Белкоопсоюзе» назвали цены заготовок яблок в 2022 году в Беларуси. Отмечается, что на данный момент по заготовке яблок в Беларуси в лидерах - Могилевская область. Именно в этом регионе к началу осени 2022-го уже заготовили свыше 4 тысяч тонн яблок - больше, чем в других областях страны.
Какие установлены закупочные цены на яблоки 2022 в Беларуси?
Сообщается, что за яблоко для промышленной переработки белорусам платят от 15 до 20 копеек за килограмм. То есть за мешок яблок весом в среднем 25 кило заплатят от 3,75 до 5 белорусских рублей.
Заготовка яблок в Беларуси начинается еще с конца августа. Так что на белорусских заводах уже перерабатывают белорусские яблоки нового урожая. Из отечественных плодов производят сок и конфитюр на «Кировском пищевом комбинате», джем и повидло в Быхове, а также знаменитый зефир в Бобруйске.