Лебединая песня Путина Екатерина Рашевская

7.09.2022, 10:29

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Диктатор продолжает жить в параллельной реальности.

Несмотря на многочисленные неудачи, которые Россия терпит в Украине в рамках 3-дневной «специальной военной операции», диктатор Путин продолжает жить в параллельной реальности.

«Гуманисты» в действии

5 сентября 2022 года он подписал новый одиозный указ, утвердив концепцию гуманитарной политики России за рубежом. В то время как перед Россией уже закрыли окно в Европу и Америку, Путин убежден – он еще может осуществлять экспансию. Но обо всем по порядку.

Прежде всего, концепция гуманитарной политики переполнена лживыми утверждениями: Россия никогда не соблюдала общепризнанные принципы и нормы международного права, она в одностороннем порядке изменяет международные договоры (пункт 2) , внутри РФ не существует уважения к плюрализму мыслей и культур (пункт 7, пункт 15). Россия не защищала общечеловеческие ценности на международной арене (пункт 11) , а лишь нарушала их.

В подтверждение этого тезиса красноречиво свидетельствует 155 место России в Индексе свободы печати по соседству с Афганистаном, Суданом и Пакистаном.

По мнению России, она верна принципу невмешательства во внутренние дела иностранных государств. Не зря для убедительности об этом идет речь сразу в двух пунктах концепции: 16 и 21. Кроме того, все государства равны, но Россия почему-то все равно равнее. Поэтому из абсолютного принципа невмешательства России сделала ряд исключений: помощь в чрезвычайных ситуациях, освободительная миссия (пункт 17) , защита традиционных духовно-нравственных ценностей (пункт 21) .

Расширенное меню кровавого карлика

Путин продолжает декларировать об учете интересов всех игроков на международной арене: неудивительно, что в концепции упомянутые плоды его нездорового воображения – «Республика Абхазия», «Республика Южная Осетия», псевдообразование на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (пункт отсутствие среди 117 пунктов Украины и беларуси. Для России этих суверенных государств не существует, поэтому именно беларусь является следующей в списке нереализованных фантазий фюрера относительно противоправных территориальных достояний. И речь не о «союзном государстве», а об аннексии.

Анонс дальнейших захватов предусмотрен также пунктами 97 и 100 из-за «расширения присутствия» в центрально- и восточноевропейских регионах и в связи с «большим спросом на русскую культуру» в Японии. Последняя одной из первых в Азии присоединилась к санкциям против России из-за ее агрессии в отношении Украины, а премьер-министр государства Фумио Кисида назвал российские преступления «историческим зверством». Двусторонние отношения еще больше напряглись после официального заявления Японии о суверенитете государства над Курильскими островами и, соответственно, противоправной оккупации последних со стороны России.

Защищать «права русскоязычного населения» Россия также запланировала в Молдове, Грузии и государствах Балтии, о чем упоминается в пункте 95. Следовательно, «объективное восприятие» России и «продвижение традиций и идеалов, присущих русской мере», в голове Путина выходит далеко за пределы Украины, дающей отпор врагу, защищая территориальную целостность последующих жертв российской агрессии.

Дикарям законы неписаны

Сознательно или ошибочно, но концепция явилась признанием в ряде нарушений международного права. В пункте 10 РФ признает себя угрозой для глобальной безопасности , ведь именно она является автором многочисленных грубых нарушений прав человека и игнорирования Устава ООН.

В пункте 67 Россия заявила о необходимости приумножать объекты культурного наследия иностранных государств на собственной территории, следовательно, похищать их из временно оккупированных регионов. Так, российские военные противоправно вывезли более 2 тысяч уникальных экспонатов только из музеев Мариуполя.

Великодушно Россия стремится оказывать помощь в восстановлении иностранных памятников культуры за пределами России. Однако в концепции не упомянуто, что российские военные разрушили или повредили уже 500 уникальных объектов культурного наследия в Украине.

Наконец автору концепции до конца текста не хватило вдохновения по продвижению приоритета прав человека (пункт 19) , поэтому в конце концов написал то, что думал: «противодействовать навязыванию обсуждения тематики прав человека» (пункт 85). Ведь каковы права человека в контексте России, которая в соответствующем универсальном рейтинге расположена по соседству с Эритреей, Бурунди и Сомали.

Концепция гуманитарной политики России, похоже, является лебединой песней Путина, его последней отчаянной попыткой поразить хотя бы внутреннего потребителя. Но последнему придется или тоже сойти с ума, или открыть глаза и посмотреть правде в глаза: Россия уже давно исключена с концерта цивилизаций, российский спорт – не такой и выдающийся, потому что спортсменов не допускают к соревнованиям, туризм россиянам светит только по золотому кольца, а иностранцы поедут в РФ только под дулом автомата в пределах очередного военного преступления и преступления против человечности.

«Объективное восприятие» России окончательно сформировалось 24 февраля 2022 года как недемократического государства, грубо нарушающего международное право и остававшегося в болоте изоляции и санкций до момента «культурного перевоспитания».

Екатерина Рашевская, 24 канал

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