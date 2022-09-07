«Днепр уже весь в трупах»: оккупант рассказал об огромных потерях россиян под Херсоном 7 7.09.2022, 10:34

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Все мосты разбиты HIMARS, подкрепления к врагу не приходят.

Находящийся на Херсонском направлении оккупант пожаловался жене на положение дел российской армии. В частности, из-за обстрелов HIMARS разбиты все мосты, а в Днепре плавают тела россиян.

Об этом говорится в новом перехвате Главного управления разведки Минобороны.

«Наш истребитель улетел, не вернулся. Наверное, сбили его. Два прилета было по наводке на мой телефон. Вот Точка У прилетела по прямой наводке. По понтонной переправе перевозили 12 машин и прямо в Урал попали. Все разбросало. Днепр уже весь в трупах», – рассказал он.

Также военный РФ сообщил, что их логистика на Херсонском направлении находится в плохом состоянии.

«Все мосты разбиты, мы здесь в полной передряге. Ребята паромами переправляются», – рассказал российский захватчик.

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