Кому из белорусов положена пенсия при страховом стаже 5-10 лет 7.09.2022, 10:51

Есть несколько нюансов.

При выходе на пенсию в 2022 году страховой стаж у мужчины в 63 года и женщины в 58 лет должен быть не менее 18,5 лет, а с начала 2023-го минимальный страховой стаж будет составлять ровно 19 лет, пишет kurjer.info.

В минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, входят только те годы, когда работодатель платил за работника страховые взносы в Фонд соцзащиты.

Но есть в Беларуси люди с особенностями социального статуса, которым существенно понизят эту планку по годам выплат в ФСЗН. На сайте Минтруда и соцзащиты Беларуси специалисты разъяснили, что это некоторые социально уязвимые категории.

10 лет страхового стажа будет достаточно для выхода на пенсию по возрасту:

- женщинам, родившим и воспитавшим четверых детей;

- людям, которые долгие годы по стечению обстоятельств ухаживали за малолетними детьми, инвалидами I группы, престарелыми;

- тем, кто проходил военную службу не менее 10 лет.

Основание — статья 22-1 Закона «О пенсионном обеспечении».

5 лет страхового стажа для выхода на пенсию хватит:

- женщинам, родившим пять и более детей;

- инвалидам с детства;

- родителям детей-инвалидов;

- матерям военнослужащих, чьи сыновья погибли, исполняя воинский долг.

Основание — статьи 17 - 22-1 Закона «О пенсионном обеспечении».

Также 5 лет страхового стажа достаточно для выхода на пенсию людям, которые к пенсионному возрасту уже не менее 21 года были инвалидами 1 или 2 группы. Если же они были на инвалидности более 10 лет, но менее 21 года, то в этом случае для них из необходимых в 2022 году 18,5 лет страхового стажа он понижается на 6 месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности.

Матери, воспитывавшие детей-инвалидов или инвалидов с детства не менее 8 лет до их 18-летия, могут выйти на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет при стаже работы не менее 20 лет. А вот отцам таких детей для выхода на пенсию раньше на 5 лет надо отработать не менее 25 лет. Но этой льготой может воспользоваться либо мать, либо отец ребёнка, но не оба сразу. При этом для каждого из них необходимо не менее 5 лет страхового стажа.

При этом общий стаж работы 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин — это не только работа, но и периоды ухода за ребёнком-инвалидом, обучение в вузе.

Почти четверть белорусов после выхода на пенсию продолжают работать — это 600 тысяч человек, или 24%.

В тему. С 1 октября 2022-го в Беларуси появится возможность дополнительной накопительной пенсии. Так, с октября работники при желании смогут уплачивать страховой взнос на дополнительную накопительную пенсию – до 10% от своей зарплаты. А наниматели будут обязаны перечислять на этот счёт ещё до 3%.

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