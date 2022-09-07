Наступление под Балаклеей: как ВСУ отодвинули линию фронта 1 7.09.2022, 11:00

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Россияне терпят поражение в Харьковской области.

Во вторник, 6 сентября, появились сообщения о контрнаступлении украинских военных под Балаклеей на Харьковском направлении.

«Апостроф» собрал всю информацию о том, что известно по состоянию на этом участке фронта.

О наступлении Вооруженных сил Украины сообщают харьковские паблики и российские пропагандистские СМИ. В то же время, официальной информации от Генштаба ВСУ нет даже в вечерней сводке.

СМИ пишут, что Балаклея и ее окрестности находятся под сильным обстрелом. Ее жители практически все время сидят в убежищах.

Опубликовано фото взорванного моста, расположенного на западной окраине города.

Есть неподтвержденная информация о том, что украинские защитники вошли в село Вербовка на север от Балаклеи. Там тоже продолжаются ожесточенные бои.

Сообщается, что восточнее населенного пункта расположен балаклейский арсенал, еще - это выход на трассу в Балаклею с северо-востока, где оккупанты получают подкрепление.

Есть неофициальные данные о том, что в начале атаки украинской стороны в городе находились мобилизованные «ЛНР» и «ДНР». Сейчас же россияне перебрасывают туда резервы под обоюдную работу артиллерии.

Еще не подтверждена официально информация о якобы обстреле Чугуева на подконтрольной Украине части Харьковщины. Российские паблики пишут, что якобы поразили украинский штаб, координирующий наступление на Харьковском направлении.

Пресс-служба группировки Объединенных сил опубликовала видео уничтожения вражеского склада в Балаклее, а также установки С300 и САУ.

Telegram-канал «Типичная Балаклея» сообщает, что российские оккупанты сбежали с блокпостов в населенных пунктах Савинцы и Морозовка.

«...бегите, пока ноги еще есть!», - заметил местный паблик.

Следует заметить, что россияне в сети активно комментируют контрнаступление. Много сообщений типа: «как так», «все пропало», «я не верю росМинобороны». Некоторые обвиняли военных в провале и не подбирали цензурных слов.

Роспропагандисты пишут, что о наступлении ВСУ на этом направлении якобы было известно уже несколько месяцев.

Напомним, что данными Генштаба, россияне активно открывали огонь на Харьковском направлении, в частности в районах н.п. Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Российская Лозовая, Российские Тишки, Гусаровка.

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