Деньги в России превращаются в бумагу 6 Альфред Кох

7.09.2022, 11:07

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Альфред Кох

Санкции и ВСУ успешно «гвоздят» кремлевский режим.

Закончился сто девяносто пятый день войны. Если почитать безответственных блогеров, то ВСУ взяли Балаклею и вот-вот окружат российскую группировку под Изюмом. Это не говоря уже о продолжающимся наступлении на херсонском направлении.

Но официальные лица хранят молчание. И даже Арестович валял у Фейгина дурака и рассказывал про какой-то взятый ВСУ «неназванный город». Таким образом мы все опять предоставлены самим себе и мы должны сами решить верим ли мы этим независимым блоггерам или пока повременим.

Я лично решил повременить и не радоваться раньше времени. Я за эту войну так много раз обламывался, что мне уже надоело потом себя успокаивать и говорить: не кипешуй, все будет хорошо. Ну, погорячились журналисты, что ты с этим сучьим племенем сделаешь? Такая порода...

Но вот, наконец, пришла новая карта ISW за 6 сентября, и по ней видно, что на Херсонском направлении особых продвижений за сегодня нет. Но Балаклея, действительно, взята (правда, наполовину). Зато россияне серьезно отброшены на восток от Северска. Километров на десять, не меньше. Странно, что об этом никто не пишет...

С самого взятия Лисичанска они подбирались к Северску. Два месяца они ползли к самым его границам. И тут раз: и за пару дней оказались отброшены фактически туда, откуда начинали это свое "наступление". А ведь я уже думал все, кранты. Вот-вот ВСУ сдадут Северск. А оно вишь как пошло... Ну что сказать? Молодцы, че...

Ну а про обстрелы российских позиций и про накрытие их складов и баз я уже и не пишу. Итак ясно, что с этим у ВСУ полный порядок. Тут даже и официальные сообщения Генштаба ВСУ имеются.

Что еще, кроме хода боевых действий, меня сегодня заинтересовало, так это новая статистика по нефтегазовым доходам российского бюджета. Они упали на почти на 4% по сравнению с августом прошлого года. Это тем более удивительно, что цена барреля российской нефти Urals за год выросла c 65$ до 74$.

Причина проста: бюджет формируется в рублях, а рубль - слишком крепкий. В августе прошлого года доллар стоил 74 рубля, а сегодня - 61 рубль. Что это значит? А значит, что санкции - работают!

Во-первых они работают и поэтому российская нефть продается с большим дисконтом: при цене нефти марки Brent в 93$ за баррель, российская нефть продается с дисктонтом в почти в 20% (за 74$). С таким огромным дисконтом она никогда не продавалась. Например, в августе прошлого года она продавалась с дисконтом 8%.

Кроме этого, в результате санкций резко упал импорт в Россию. Это и послужило главной причиной беспрецедентного укрепления рубля и резкого снижения эффективности экспорта. Кроме того, из-за санкций, даже имея валюту, Россия не может ее никуда потратить. И, следовательно, эти деньги в ее руках превращаются в резаную бумагу.

Вообще, перспективы российской экономики не так радужны, как докладывают путинские официальные лица. На публике ЦБ соревнуется с Минфином и Минэкономики в казенном оптимизме. Они наперебой демонстрируют бодрость и рассказывают про то, как легко российская экономика справляется с санкционным давлением.

Но вот вчера Bloomberg опубликовал секретный доклад, который российское правительство подготовило для себя, и там все намного хуже, чем в рекламных «Эх, прокачу» путинских министров. Там «эх-прокатиться» совсем даже не получается...

Спад будет продолжаться практически до 2030 года, а на пике падение ВВП составит больше 8%. Не говоря уже об ужасающих структурных изменениях с исчезновением высокотехнологичных отраслей и резким снижением роли нефтегазовой промышленности.

Короче, превращение России в типичную страну третьего мира, судя по этому секретному докладу, фактически предопределено. Что ж, сколько веревочке не виться, но конец у безумной путинской политики должен быть.

Так что пациент еще жив и даже изображает активность, но Запад своими санкциями уже приготовил для него гроб. А положит его в этот гроб Украина. И гвозди в него забьет она же.

Впрочем, ВСУ уже сейчас гвоздят его своими HIMARS. Гвоздят, гвоздят и догвоздят его до полной и безоговорочной капитуляции.

Потому, что наше дело правое и враг будет разбит, а победа будет - за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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