Четверых адвокатов в Гомельской области лишили лицензий 1 7.09.2022, 11:26

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Одна из адвокатов имеет свыше 36 лет стажа работы по специальности.

6 сентября Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси провела внеочередную аттестацию адвокатов, в том числе четверых — из Гомельской областной коллегии адвокатов. Это Геннадий Власенко (Мозырь), Татьяна Савченко и Павел Кулаженко (Речица), а также Анна Павлюк (Гомель), пишет «Флагшток».

Как заявили в Министерстве юстиции Беларуси, «основанием для проведения внеочередной аттестации послужили факты ненадлежащего выполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей, выявленные Министерством юстиции в ходе выборочной проверки деятельности адвокатов и юридических консультаций Гомельской областной коллегии адвокатов».

По итогам внеочередной аттестации в Минюсте сообщили, что якобы «в ходе аттестации отдельные адвокаты показали неудовлетворительный уровень знаний законодательства, необходимый для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации».

На этом основании принято решение «о невозможности выполнения адвокатами Власенко, Кулаженко, Павлюк, Савченко своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации».

Такое решение принято несмотря на то, что адвокат Анна Павлюк, например, имеет более 10 лет стажа работы по специальности, является магистром юридических наук и преподавателем в ГГУ и ГГМУ. А адвокат Татьяна Савченко имеет свыше 36 лет стажа работы по специальности.

С началом репрессий в Беларуси внедрена практика лишения лицензий адвокатов, которые защищали в судах обвиняемых по политически мотивированным уголовным делам.

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