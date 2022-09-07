«Такое представление не годится даже для пуховичского дворца культуры» 4 7.09.2022, 11:38

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Акихиро Гаевский-Ханада

Сильное последнее слово белоруса, осужденного по «делу десяти».

В Минском городском суде 6 сентября вынесли приговор сразу десяти политзаключенным. Акихиро Гаевский-Ханада был приговорен к 16 годам колонии. Правозащитники получили текст его последнего слова.

«Этот театральный и «кафкианский» процесс оставил лишь чувство глубокого разочарования. Он вышел настолько низкого качества, что были исключены даже зрители. Такое представление не годится даже для пуховичского дворца культуры. Думаю, прокурор может это подтвердить. Даже царские и советские судилища были публичными. Но пусть так, я все же выскажусь.

Из нас слепили международную преступную организацию, угрожавшую аж трем государствам. Для большего эффекта стоило бы осудить нас на 75, 79, 94. сложив все статьи и части, добавив к обвинению измену Родине, наемничество и срыв уборочной компании.

Но обратимся теперь к классической теории государства социолога Чарльза Тилли, чтобы понять сущность Левиафана. В эпоху ранних государств, вооруженные люди, например, варяги, совершили набеги на селения, грабили их и убегали с добычей. Со временем налетчики стали заселять территории. Изъятие совершалось по месту, теперь в виде дани. А жертва, в свою очередь, знали, на сколько и когда его ограбят в следующий раз. Князья вынуждены оберегать подданых от нападок других бандитов. Грабитель превращается в защитника, изымающего дань для ведения войны. Бандит, предлагающий «крышу», нуждается в угрозе, от которой он охраняет жертву. Аналогично и государства на заре становления. Нет врага — нет и нужды в «защитнике». Если противника нет, стоит его выдумать.

Государства сильно меняют изобретение огнестрельного оружия. С ним элитные рыцарские отряды могли победить даже крестьяне. Государства прибегают к услугам наемников, оплачиваемых из налогов. Легитимность насилия размыта, так как зачастую бывшие солдаты становились разбойниками, а вчерашний пират подавался на королевскую службу. Но армии наемников били по бюджету, вгоняя страны в долги. Тогда стали собирать уже собственное население, но не за оплату, а за мораль. Их убеждают, что гибнут они за себя и свою землю. Мораль могла быть как религиозной, так и светской, будь то национализм или демократия. Государство дает людям право на участие в управлении взамен на лояльность.

Однако порой государства возвращаются к своим истокам. Они развязывают конфликты, чтобы доказать свою нужность, прибегают к грабежу для войны с внешними и внутренними врагами. Вот мы и имеет «гибридную войну» с «коллективным западом» и «беглой» оппозицией, «беспрецедентное» давление «англосаксов». По такой логике РФ вторгается в Украину, отменяет права и свободы во имя иллюзорной духовности; по подобным соображениям Республика Беларусь отжимает «Коммунарку», «Мотовело» или вводит налог на «тунеядство». Два года я был очевидцем рекета разного масштаба, совершаемого государством. Два года я видел, как репрессивный аппарат перемалывает людей. Удержание власти неконституционным путем, тотальное подавление несогласных, обнищание народа и поддержка безумной войны… Чем это не организованная преступность, обернутая в оболочку государства?

Я искренне сожалею лишь о том, что не приложил все усилия против фашистской банды, сформировавшей страну, где «иногда не до законов». Быть сейчас против них — значит, быть антифашистом. Быть против таких государств — значит, быть анархистом. Перефразируя Генри Торо, единственное место, приличествующее честному гражданину в том государстве, в котором узаконивается и покровительствует беспредел, есть тюрьма.

Хочу поблагодарить находящихся рядом на скамье подсудимых, особенно начавших этот путь в 2020. Верю, что вы пройдете дальнейшие испытания достойно. Также выражаю уважение Эдварду Сноудену, чье упоминание в эссе является доказательством моей вины. Этот человек продемонстрировал, что совесть может быть сильнее обстоятельств, а права человека важнее «национальных» интересов. Видимо, и нам нужен свой Сноуден.

И напоследок. Человеческое спасибо адвокатам, которые не боятся и не опускают руки. Лучшие времена еще впереди!

No pasaran! Жыве Беларусь и Слава Украине!»

Напомним, что в Минском городском суде 6 сентября был вынесен приговор сразу десяти политзаключенным: координаторке Волонтерской службы «Весны» Марфе Рабковой — 15 лет колонии, волонтеру Андрею Чепюку — 6 лет колонии, активистам анархистского движения Александру Францкевичу — 17 лет колонии, Акихиро Гаевскому-Ханаде — 16 лет колонии, Алексею Головко — 12 лет колонии, Александру Козлянко, Павлу Шпетному, Никите Дранцу — по 6 лет колонии, Андрею Марачу, Даниилу Чулю — по 5 лет колонии.

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