Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгеном

Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгеном8
- 7.09.2022, 11:42
- 3,268
Ограничение будет действовать и на границе с Беларусью.
Литва, Латвия и Эстония достигли договоренности ограничить пересечение границ россиянами, причем как на границах с Россией, так и с Беларусью, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.
Reuters передает, что официально о запрете будет объявлено в ближайшие дни.
Исключение планируется сделать для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.