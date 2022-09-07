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Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгеном

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  • 7.09.2022, 11:42
  • 3,268
Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с шенгеном

Ограничение будет действовать и на границе с Беларусью.

Литва, Латвия и Эстония достигли договоренности ограничить пересечение границ россиянами, причем как на границах с Россией, так и с Беларусью, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

Reuters передает, что официально о запрете будет объявлено в ближайшие дни.

Исключение планируется сделать для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

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