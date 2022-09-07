Наступление в Харьковской области: оккупантов выбили на левый берег Северского Донца 1 7.09.2022, 11:46

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Украинские войска добились значительных успехов под Балаклеей.

Украинские войска, вероятно, атаковали оккупированный Россией город Балаклея Харьковской области, и достигли определенного прогресса.

По данным отчета Института изучения войны (ISW), украинские силы провели контрнаступление в Харьковской области вблизи Балаклеи, благодаря которому, вероятно, российские войска были отброшены назад на левый берег (северную сторону) рек Северского Донец и Средняя Балаклея 6 сентября.

По мнению аналитиков Института изучения войны, атака ВСУ под Балаклеей стала возможна из-за переброски российских сил из Харьковской области в Херсонскую (где также идет контрнаступление ВСУ). Также сообщается, что российские войска отошли с блокпостов в 6 км к западу от Балаклеи.

Об этом также сообщает (The Guardian https://www.theguardian.com/world/live/2022/sep/07/russia-ukraine-war-liz-truss-pledges-full-backing-to-ukraine-un-finds-extensive-damage-to-nuclear-plant-live) со ссылкой на пропагандистские ресурсы так называемой «ДНР».

«Сегодня украинские вооруженные силы после длительной артиллерийской подготовки… начали наступление на Балаклею», – заявил в Telegram во вторник так называемый заместитель министра информации самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Даниил Бессонов, которого цитируют росСМИ.

Балаклея – населенный пункт, где до войны проживали 27 000 человек, расположен между Харьковом и контролируемым РФ Изюмом, городом с главным железнодорожным узлом, который Москва использует для снабжения своих войск.

Российские пропагандистские ресурсы пишут об оперативном окружении Балаклеи

Бессонов добавил, что в случае потери города российские войска в Изюме станут уязвимыми на своем северо-западном фланге.

«Вооруженные силы Украины сосредоточили массированный огонь по мобильным группам «ДНР», которые заняли оборону в близлежащих лесах. В настоящее время Балаклея находится в оперативном окружении и в зоне обстрела украинской артиллерии. Все подходы перекрыты огнем».

В пророссийских каналах также сообщают, что в окружение попали боевики Самарского СОБРа. В целом, настроения в российском сегменте интернета по поводу ситуации на Харьковщине близки к истерике.

Представители Генштаба ВСУ и украинского правительства пока официально не комментируют ситуацию в Харьковской области с указанием названий конкретных населенных пунктов.

В вечернем обращении 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта в 1300 км активных боевых действий.

«И это просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень много, а о других будто забывают. Хотя наши воины на многих направлениях – абсолютные молодцы, абсолютные герои. И на Донбассе, и на Харьковщине, и в Запорожской области, и на юге , и в приграничных районах севера и востока страны», – подчеркнул глава государства.

На карте Deep State, обновленной в 01:05 7 сентября, Балаклею маркируют красным цветом как территорию, контролируемую оккупационными войсками РФ, Вербовку и окрестности Яковенково – как «серую зону».

Согласно оперативной карте, в районе Вербовки и Яковенково зафиксированы бои

Глава ОВА Луганской области Сергей Гайдай заявил украинскому телевидению, не указывая локации, что «идет контратака и... наши силы имеют определенный успех. Давайте остановимся на этом».

Напомним, мэрия временно оккупированного города Купянск Харьковской области впервые с марта обратилась к местным жителям. На странице горсовета сообщили, что «ВСУ уже близко» и призвали горожан готовить укрытие и стратегические запасы продовольствия.

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