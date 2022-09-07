«Я неделю жила в огромной квартире в центре Варшавы и заплатила 20$» 7.09.2022, 12:06

Как бывшая минчанка обменивается жильем с другими путешественниками.

Бывшая минчанка Женя за свои 34 года объездила около 40 стран: была и на Мальте, и в Непале, и в Новой Зеландии, и в Малайзии. Совсем недавно девушка узнала про платформу по обмену жильем среди путешественников – и так (считай, бесплатно) пожила с дочкой в самом центре Варшавы, пишет citydog.io.

– Я неделю жила в 84-метровой квартире в самом центре Варшавы – удивительное место и потрясающие хозяева. Сама квартира была чудесная! – восхищается Женя. – В итоге мое проживание стоило только 100 злотых (около 21$) – отдала я их за уборку перед тем, как съехать. За аналогичное предложение на Airbnb я бы заплатила минимум 450$ за неделю.

Как Женя путешествовала раньше, и как изменились ее поездки после рождения дочки

В 27 лет Женя поступила на Global МВА в престижный колледж и переехала учиться, а впоследствии и жить в Израиль. Там до недавнего времени она занималась тематикой стартапов и инвестиций, бизнес-миссиями из стран СНГ в Израиль. Но путешествия были и остаются сильнейшей ее страстью.

– Еще с третьего курса университета я практикую путешествия с Couchsurfing (онлайн-сервис, в котором пользователи предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия. – Ред.). Объездила пару десятков стран с ним, живя в самых разных условиях: от пустой новой квартиры около центральной площади Дам до ковра на полу в «спальнике» в Праге посреди коробок с обувью 48-го размера, которой торговали хозяева квартиры.

А однажды я ночевала в трехэтажном замке, где туалет и ванная находились в настоящей скале, на Мальте. Но, как признается Женя, после переезда в Израиль и рождения дочки ездить по миру стало сложнее.

– Как-то раз мой молодой человек рассказал про группу в Facebook на иврите, где народ предлагает поменяться жильем. Там я обратила внимание на ссылки с проекта HomeExchange и решила попробовать: для начала загрузила на платформу фотки своего жилья.

«Когда загрузила фото на платформу, в тот же день получила предложения по обмену: я могла пожить 1-2 недели в Барселоне в трехкомнатной квартире около Саграда Фамилия. Огромное количество предложений было из Техаса, Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Берлина – это вообще самые ходовые направления».

– Как работает этот сервис? В целом все просто: загружаете фотки квартиры и подробное описание, указываете количество спальных мест и район города. Система оценивает ваше жилье в Guest Points – внутренних баллах. Когда вы подписываетесь на членство (это 170 долларов в год), то автоматически даете разрешение на списание средств в размере 500$ в случае, если после обмена жилья был нанесен ущерб имуществу, – объясняет Женя. – Это снижает риск попасть в неприятную ситуацию.

Всего на платформе доступно два вида обмена. Первый – по оплате баллами. Например, вы нашли другого участника со свободным домом, но он уже был в вашем городе и для путешествия выбирает другое направление. Тогда вы оплачиваете свое проживание гостевыми баллами, а за них хозяин сможет оплатить то жилье, которое выбрал для себя.

Второй способ – так называемый reciprocal exchange (взаимный обмен), когда вы в одни и те же даты меняетесь жильем с конкретными хозяевами. Для этого баллы копить не нужно.

– Варшава была первым моим опытом работы с платформой, – признается Женя. – Я неделю жила в квартире в самом центре Варшавы у потрясающих хозяев. Получила от них подробную инструкцию по использованию жилья, а еще рекомендации ресторанов и музеев.

Смотришь на их книги, стены, картины, находишь органическую еду, шкаф для вина, коврик для йоги, свадебные фотографии в рамочке – и составляешь портрет пары, у которой гостишь. Эстеты, следят за своим здоровьем, любят приятно проводить время вдвоем (больших столов дома нет: понимаешь, что это гнездышко для двоих).

Очень удобно, что, в отличие от отеля и съемного стандартного жилья, мне оказались доступны вещи вроде жидкости для снятия старого лака с ногтей (так бы пришлось идти в аптеку, искать, покупать, а перед отъездом выбрасывать) или переходника под электронную книжку.

Кстати, эта ссылка позволит при регистрации на платформе заработать 250 баллов – и тому, кто регистрируется, и Жене: «А это сразу, считайте, одна-две ночи в чьем-то доме в любой стране».

После Варшавы Женя договорилась с тремя разными парами, которые приезжают к ней в сентябре, октябре и ноябре – в общей сложности на восемь дней. Среди них две подружки лет 40 с острова Реюнион около Мадагаскара, молодая тусовочная пара из Берлина и семья из 4 человек из Франции.

– Сама я в это время буду жить у своего молодого человека, поскольку у меня нет возможности уехать в эти даты. Я мама в разводе и могу пока только обмениваться по три дня, поэтому отказываюсь от длинных предложений. Рассчитываю так, чтобы в эти дни малышка была у своего отца.

Bот еще сервисы типа HomeExchange, где путешественники обмениваются жильем

Love Home Swap – работает по такому же принципу: с накоплением баллов и двумя видами обмена. Доступна бесплатная пробная версия.

Holiday Swap – здесь можно разместить как свой дом или квартиру, так и одну комнату. Платформа тоже дает 14-дневную пробную версию.

GTI Home Exchange – платформа работает с 1989 года, большое количество домов предлагают в Англии (Лондон), Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Испании, Италии.

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