ВСУ подбили российский вертолет в Херсонской области

ВСУ подбили российский вертолет в Херсонской области1
- 7.09.2022, 12:09
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Кроме того, сбиты два вражеских БПЛА и штурмовик Су-25.
Украинские бойцы сегодня, 7 сентября сбили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». Вражескую цель «приземлили» в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
«Буквально час назад сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52 военнослужащими Воздушного командования «Юг» на юге страны, на Херсонщине. Накануне эти военные собственно вчера и уничтожили 4 из 5 ракет Х-101 (один из бойцов с Воздушного командования «Восток»)», - рассказал Игнат.
Кроме того, он добавил, что за эту ночь были сбиты еще два вражеских БПЛА на востоке страны и уничтожен вражеский штурмовик Су-25.
Напомним, что число потерянных Россией с начала полномасштабного вторжения вертолетов уже приближается к 210.