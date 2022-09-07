Российские командиры массово становятся «двухсотыми» 3 7.09.2022, 12:16

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Бойцами ВСУ ликвидированы начальник штаба, два майора и старший лейтенант.

В Украине продолжают денацифицироваться и демилитаризироваться российские военные. В частности, на днях были ликвидированы сразу несколько командиров.

Об этом сообщил офицер ВСУ и военный журналист Анатолий Штирлиц в своем телеграмм-канале.

Первым в списке «двухсотых» на этот раз начальник штаба – заместитель командира батальона 49 пулеметно-артиллерийского полка 18 пулеметно-артиллерийской дивизии майор Владимир Холин.

О нем известно, что родом он был из Волжска, окончил Ростовский военный институт ракетных войск и Военный университет Министерства обороны РФ. У оккупанта осталась жена и двое маленьких детей.

Еще один майор, совершивший «шаг доброй воли», Александр Сторчков.

Погиб и командир танковой роты по вооружению старший лейтенант Савченко, воевавший против Украины и территории так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российский оккупант по контракту служил в армии РФ с 2020-го года, а в 2022 был отправлен в Украину.

Также был ликвидирован заместитель командира батальона майор Кузнецов Антон.

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