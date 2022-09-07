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Латвия останавливает сотрудничество с Беларусью в нескольких сферах

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  • 7.09.2022, 12:24
Латвия останавливает сотрудничество с Беларусью в нескольких сферах

Решение вступает в силу с 9 сентября.

Действие договора о сотрудничестве между Латвией и Беларусью в экономической и научно-технической сферах приостановят. Такое решение во вторник, 6 сентября, принял Кабинет министров Латвии.

Соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между правительствами Латвии и Беларуси подписали еще 21 апреля 2004 года в Минске. Его целью было создание благоприятных условий для экономического сотрудничества, а также расширение взаимоотношений в области экономики и технологий. Договор касался промышленной сферы, туризма, транспорта, фармацевтики, сельского хозяйства, инвестиционной политики, инноваций и не только.

Действие этого соглашения, согласно решению правительства Латвии, приостанавливается с 9 сентября 2022 года. Оно не будет действовать, пока кабмин не решит возобновить сотрудничество с нашей страной.

Теперь министерству иностранных дел поручено подготовить и направить белорусской стороне уведомление о том, что действие соглашения приостановлено.

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