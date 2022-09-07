Крокодиловы слезы кремлевской пропаганды 1 Эль Мюрид

7.09.2022, 12:25

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Эль Мюрид

И опять возникают определенные аллюзии с Третьим рейхом.

Российские СМИ уделяют повышенное внимание акциям протестов в Европе, высказывая сочувствие к европейцам, которых политика властей привела к бедственному положению. Слезы, понятно, крокодильи, особенно, если вспомнить, что с такой же по степени накала эмоций ненавистью эти же СМИ относятся к акциям протеста в России. Но это как раз удивления не вызывает: «наши разведчики - их шпионы», «их обездоленный народ - наши зажравшиеся наймиты Запада». Тут все зависит от точки зрения и от задания, спущенного сверху.

Столкнувшись с жесткой позицией западных властей, Кремль теперь надеется на то, что «народные волнения» снесут враждебные правительства и им на смену придут более сговорчивые, которые сразу все отменят и согласятся с любыми российскими ультиматумами. Трудно сказать, насколько в самом Кремле верят в такую ахинею, но то, что они будут скармливать ее глубинному народу, сомнений не вызывает.

И опять возникают определенные аллюзии с Третьим рейхом, когда смерть Рузвельта на сутки-другие породили в бункере надежду, что новый американский президент вдруг все переиграет и случится чудо. В последний момент. Надежда быстро умерла, а потому пришлось готовиться к свадьбе фюрера с Евой Браун, свадебным подарком к которой стали две канистры бензина, которые плеснули в неприметный ровик возле выхода из укрытия.

Эль Мюрид, t.me

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