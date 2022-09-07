Глава СНБО Украины: Беларусь оккупирована Российской Федерацией и это факт 9 7.09.2022, 12:39

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Алексей Данилов

Возможность российского вторжения с белорусской территории рассматривается в Киеве каждое утро.

Беларусь сегодня полностью находится под влиянием России и ее нельзя назвать независимым государством. Об этом в интервью lb.ua заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

— Страна Беларусь оккупирована Российской Федерацией. Власти Беларуси почти не существует, это доказанный факт. Если на вашей территории действуют террористы, отправляющие ракеты с вашей территории, отправляющие самолеты бомбить мирное население, то вы должны занять какую-то позицию. Если у вас нет позиции нет, то вы должны признать, что вы оккупированы Российской Федерацией. Беларусь на сегодняшний день полностью под влиянием российских военных, — заявил Алексей Данилов.

Глава СНБО повторил ранее уже неоднократно озвученное заявление, что, по данным украинской разведки, признаков того, что белорусские войска будут вторгаться в Украину, на сегодняшний день нет.

— Могу сказать: на 6.30 утра все члены Совета нацбезопасности и обороны получают соответствующие отчеты за прошедшие сутки, и там то, что касается территории, которая в свое время была Беларусью, которая сейчас оккупирована, на мой взгляд, идет отдельным пунктом — что там на сегодняшний день происходит. Я могу сказать, что мы принимаем определенные меры, у нас была проверка областей по поручению президента нашей страны, которые граничат с Беларусью, насколько мы готовы будем встречать (белорусские войска), если будет открыто наступление со стороны Беларуси. Пока что наша разведка считает, что этого не будет.

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