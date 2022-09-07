Белорусов, пострадавших в аварии в Польше, выписывают из больницы 7.09.2022, 12:49

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Под наблюдением остается еще около 10 человек.

Пассажиров автобуса, опрокинувшегося 6 сентября возле польской деревни Петровино, выписывают из больницы в Миньске Мазовецком. Под наблюдением в медицинском учреждении остаются менее 10 человек. Об этом «Белсату» сообщили в уездном управлении полиции в Миньске Мазовецком.

«Почти все пострадавшие, которых забирали, вышли из больницы. В ней остаются менее 10 человек. Это люди, не имеющие тяжелых повреждений тела. Их жизни ничего не угрожает», – рассказала сотрудница Уездного управления полиции в Миньске Мазовецком Эльжбета Загурска.

Она уточнила, что одну из пассажирок, 17-летнюю девушку, после происшествия транспортировали вертолетом в Варшаву, так как было подозрение, что у нее сломана челюсть.

По информации полиции, автобус, в котором ехали беларусы, уехал в ров, обтерся о дерево и перевернулся. Водитель был трезв и до сих пор находится в полиции – проводятся следственные процедуры.

Авария с автобусом произошла в 70 км от Варшавы, между городами Миньск-Мазовецкий (Mińsk Mazowiecki) и Седльце (Siedlce). В автобусе находились 45 пассажиров и два водителя. После происшествия в больницу попали 39 пострадавших без тяжелых повреждений тела.

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