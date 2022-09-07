Ксендз Вячеслав Барок: Лукашенко и Путин за свои дела должны гореть в аду 2 7.09.2022, 13:13

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Ксендз Вячеслав Барок

А будут ли — зависит от их покаяния.

Легендарный белорусский ксендз Вячеслав Барок, ставший в 2020 году одним из лидеров белорусского Сопротивления диктатуре, дал интервью Studio Х97.

Среди прочего, священник поделился своими мыслями о будущем диктаторов Лукашенко и Путина.

– Лукашенко и Путин будут гореть в аду? Должны гореть в аду за то, что они творят и творили?

– За то, что они делают - безусловно, а будут ли – это другой вопрос. Потому что они еще живут. И есть шанс покаяться, и есть шанс жизнь поменять. Какие планы относительно них у Господа, не знаю. Знаю одно, что если они сегодня выбирают беззаконие, то однозначно они отворачиваются от Бога. Тому, кто отворачивается от Бога, нет места в Царстве Божьем.

Лукашенко, строя режим в Беларуси, сказал, что ему «не до законов». И эта фраза очень сильная. Человек этими словами выступает не только против правосудия, закона, но и против Господа, против Бога, потому дающий закон – это Господь. Если ты говоришь, что «не до законов» – это значит, что ты говоришь «не до Бога». А если человеку не до Бога, то как можно надеяться, что ему будет место в Царствии Божьем? Сначала должно произойти покаяние, а потом уже только говорить на эту тему.

– Но при всем при этом и Лукашенко, и Путин окружают себя церковными декорациями. В праздники христианские ходят в храмы, свечи зажигают. Для них церковь - это такая ширма? Власть, которая на самом деле далеко не от Бога, а от дьявола скорее, прикрывается божественными декорациями.

– Это ширма, это маска. И в этом мы видим, что люди понимают, те, кто у власти и кто совершает незаконные вещи, что они преступники. И поэтому они прячутся за такими ширмами. Но Христос говорит: «Не каждый, кто говорит мне «Господи, Господи», получит Царство Божье». Даже если ты приходишь в храм и взываешь молитвы свои, это не значит, что ты получишь Царство Божье. А тем более, когда ты просто используешь Костел, Церковь инструментально, только для того, чтобы прикрыться, или заигрываешь с религиозными деятелями для того, чтобы получить какие-то личные дивиденды. Но это не есть моральная жизнь.

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