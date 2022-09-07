Балаклейский сюрприз 1 Константин Машовец

7.09.2022, 13:29

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Константин Машовец

Фото: Главред

Российские оккупанты не смогли разгадать «ребус» от ВСУ.

Россиянам очень не хочется отходить из района Балаклеи и вообще покидать район северо-западнее Изюма. Поэтому в течение нескольких предыдущих недель они пытались юго-восточнее Чугуева «решить вопрос» с угрозами по этому направлению.

Сначала противник, задействовав по крайней мере 2 БТГр из состава той же 144-й мотострелковой дивизии (сосредоточенной на северо-восточном направлении от Харькова в Белгородской области «на всякий случай»), усиленных по крайней мере одним «батальоном мобилизационного резерва», попытался прорваться к линии Печенеги – Старая Гнилица. Но его постигла неудача.

Однако в дальнейшем командование противника поняло, что это направление не такое угрожающее, как «природный плацдарм» ВСУ, созданный излучиной реки Северский Донец южнее Балаклеи. Именно этим объясняются упорные и неоднократные попытки противника прорваться через Гусаровку на юг, по сути в тыл нашим подразделениям, вышедшим вплотную к рубежу Ивановка – Счастливое, на ближние северо-западные подступы к Изюму.

Удивительно, но до августа месяца российское командование никоим образом «не видело здесь никакой угрозы». И только в августе противник начал свои настойчивые атаки у Гусаровки.

Честно говоря, я не знаю – читают меня в российских штабах или не читают. Пересказывает Арестович мои выводы в разговорах с Фейгиным, или не пересказывает. Это исключительно их дело. Однако одно я могу сказать точно – рашистские так называемые «военкоры» и все многочисленные «корреспонденты» с ватной стороны сейчас очень неправы в собственных оценках относительно своего командования.

Оно на самом деле в свое время не только пыталось помешать активным действиям ВСУ на правом фланге своей Изюмской группировки войск и вполне понимало свою слабость на этом участке фронта, но и стремилось коренным образом решить всю эту проблему. Другое дело, что этого у него ничего не получилось, потому что оно так и не определилось, где именно будет «бо-бо» – севернее Балаклеи или южнее нее. Ну и не угадало, бывает. Собственно, так называемая «тайна 144-й мотострелковой дивизии» в эти дни по сути, думаю, перестанет быть таковой.

Константин Машовец, «Фейсбук»

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