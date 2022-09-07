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У Трампа нашли секретные документы о ядерном потенциале другого государства

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  • 7.09.2022, 13:40
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У Трампа нашли секретные документы о ядерном потенциале другого государства

Бумаги обнаружило ФБР.

Федеральное бюро расследований обнаружило во время обыска резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго документ c данными об обороне иностранного государства, включая его ядерный потенциал. Об этом сообщило 6 сентября издание The Washington Post со ссылкой на источники.

В некоторых изъятых документах содержится информация о сверхсекретных спецоперациях США, о которых не знали даже многие высокопоставленные чиновники из сектора национальной безопасности. Доступ к ним и полномочия раскрывать эти сведения другим правительственным чиновникам имели только президент, некоторые члены его администрации и чиновники близкого к этому уровня.

В сообщении The Washington Post не указано, о каком иностранном государстве идет речь и является ли оно дружественным или враждебным Соединенным Штатам.

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