Автором украинской песни, бьющей рекорды популярности в тиктоке, оказался белорус 7.09.2022, 13:44

2,836

По образованию он — преподаватель болгарского языка и литературы.

Песня «Гарно так» на украинском языке стала хитом в тиктоке. Ее автор — белорусский певец, который ранее пытался пробиться на «Евровидение».

Влад Чижиков, который сейчас выступает как CHEEV, из Бобруйска. По образованию он преподаватель болгарского языка и литературы. Выступал в группе «Радиоволна», с которой участвовал в финале белорусского Нацотбора на «Евровидение» в 2016 и 2018 годах.

Участвовал в различных музыкальных шоу — «Академия талантов» на ОНТ, украинском «Х-Факторе» и «Голосе» (на последнем его наставником стал Dan Balan).

Последние два года певец записывал песни в том числе по-украински. «Гарно так» он выпустил в конце прошлого года. Клип на эту песню собрал 4,7 миллиона просмотров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».