Как будет проходить вступительная кампания в вузы в новом году 7.09.2022, 13:58

Об этом рассказал Министр образования.

Два централизованных экзамена в школе, еще один внутренний в университете и характеристика от школы — так может выглядеть вступительная компания уже в следующем году. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец.

Точного сценария, по которому будет проходить вступительная кампания в вузы следующим летом, пока нет. Зато есть варианты, над которыми пока думает министерство образования. Наиболее выигрышным в ведомстве считают такой сценарий: выпускники школ сдают два централизованных экзамена, один внутренний экзамен в вузе и представляют личную характеристику от педсовета школы.

Описывая, какие именно предметы придется сдавать, Иванец объясняет:

— В каждом вузе необходим язык, поэтому обязательным для сдачи ЦЭ станет белорусский или русский (на выбор). Второй предмет централизованного экзамена учащийся будет определять самостоятельно — в зависимости от того, в какой университет планирует поступать. Далее абитуриента ждет внутренний экзамен в вузе.

По его словам, Министерство образования уже сейчас занято изменением структуры централизованного тестирования. И если раньше примерно половина заданий в тесте была с выбором вариантов ответа, эту часть сводят к минимуму. Теперь экзамен будет представлять собой обычную контрольную, например, по математике, где необходимо решить задачу и вписать конкретный результат в клетку ответов.

— Что мы получаем? Ребенок определяется с профилем в школе, сдает два ЦЭ и проходит внутренний экзамен в университете, форму которого каждый вуз сможет определить самостоятельно. По каким-то предметам это, возможно, будет письменный экзамен, где-то это будет дублироваться с одним из предметов, уже сданным ребенком во время ЦЭ. Например, при поступлении на механико-математический факультет молодой человек сдал ЦЭ по языку и математике, а после должен вновь пройти внутренний экзамен по математике. Считаю это абсолютно нормальным.

По мнению Андрея Иванца, такой подход позволит «прекратить беготню между университетами» и «мотивирует абитуриента сделать осознанный выбор». Он уверен, что введение ЦЭ позволит абитуриенту четко понимать, что определяясь со вторым экзаменом, он выбирает испытание для поступления в вуз.

— Мы также рассматриваем возможность выдачи характеристики педсовета по установленной форме, которая станет обязательной при поступлении в университет. Кто видит школьника все 11 лет? Учителя. Но характеристика не будет нести балльность. Аттестат, внутренний экзамен, ЦЭ — да. Это как штрих к портрету абитуриента при сдаче внутреннего экзамена. Заглянуть в душу человека за 15 минут невозможно, а ответственность серьезная. И хочу развеять все опасения: педагогическое сообщество всегда стремится поддержать своего ученика.

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