Россия пытается вербовать белорусов для войны с Украиной: в СНБО раскрыли подробности

Россия пытается вербовать белорусов для войны с Украиной: в СНБО раскрыли подробности5
- 7.09.2022, 14:06
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К счастью, таких оказалось немного.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что РФ вербует граждан Беларуси, чтобы те принимали участие в полномасштабной войне против Украины.
Об этом Данилов рассказал в интервью LB.ua.
«На сегодняшний день Российская Федерация вербует, это правда, граждан Беларуси для участия в военной агрессии против нашей страны. Но тех, кого они вербуют, отправляют через свою территорию, потому что их не так много. Как будут разворачиваться события – будем наблюдать», - пояснил Данилов.