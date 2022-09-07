Россия пытается вербовать белорусов для войны с Украиной: в СНБО раскрыли подробности 5 7.09.2022, 14:06

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Алексей Данилов

К счастью, таких оказалось немного.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что РФ вербует граждан Беларуси, чтобы те принимали участие в полномасштабной войне против Украины.

Об этом Данилов рассказал в интервью LB.ua.

«На сегодняшний день Российская Федерация вербует, это правда, граждан Беларуси для участия в военной агрессии против нашей страны. Но тех, кого они вербуют, отправляют через свою территорию, потому что их не так много. Как будут разворачиваться события – будем наблюдать», - пояснил Данилов.

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