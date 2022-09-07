Эксперт: Главной целью для ракет ATACMS станет «ахиллесова пята» Путина 5 7.09.2022, 14:15

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Удар уже не удастся объяснить нарушением правил пожарной безопасности.

Украина еще не получила от партнеров с Запада ракеты ATACMS с дальностью поражения на 300 километров. Но военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов надеется, что они все же будут на вооружение ВСУ, а потому уже размышляет о том, что может стать их главной целью.

«Если бы мы получили ракеты ATACMS, первая ракета уже легла бы по дорожному полотну или по железнодорожному полотну Крымского моста. Если мы еще не бомбим Крымский мост, значит, на сегодняшний день ракеты еще не получены», – объяснил эксперт.

Недавно издание Rzeczpospolita назвало Крымский мост «ахиллесовой пятой» российского президента Владимира Путина. Если с этим объектом что-нибудь произойдет, объяснить это нарушением правил пожарной безопасности уже не удастся.

17 августа около 20 авторитетных американских экспертов по нацбезопасности, военных, дипломатов и бывших чиновников написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали немедленно нарастить военную помощь Украине. Они отмечают, что наша война против России достигла своего апогея и поддержать Киев – в интересах США.

Через некоторое время один из подписавших это обращение - бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес отметил, что Украине нужно получить дальнобойные ракеты ATACMS. По его словам, важно, чтобы ВСУ пошли наконец в контрнаступление, а для этого они сначала должны уничтожить логистику России.

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