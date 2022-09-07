Украинский «Бук» сбивает российский вертолет в Херсонской области 4 7.09.2022, 14:30

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иллюстрационное фото

Бойцы ВСУ метким выстрелом приземлили Ка-52 «Аллигатор».

Украинские бойцы показали сбитие российского ударного вертолета Ка-52. Его сегодня утром «приземлили» в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

«Видео сбития российского ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» зенитным ракетным подразделением Бук-М1 воздушного командования «Центр» на Херсонщине 7 сентября около 8:30», - говорится в описании под видео.

Напомним, о том, что украинские бойцы сегодня утром сбили российский вертолет Ка-52 в Херсонской области, сообщил ранее спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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