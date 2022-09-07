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В Беларуси цены на лекарства будут определять по-новому

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  • 7.09.2022, 14:31
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В Беларуси цены на лекарства будут определять по-новому
Фото: 123RF/PICSEL

Важные изменения произойдут уже в октябре.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов сообщил о том, что в Беларуси изменятся подходы к ценообразованию на лекарственные средства. Случится это уже в октябре 2022 года, именно тогда будет реализован переход к принципу референтного ценообразования. Данный метод, кроме прочего, подразумевает последовательное сравнение цен продукции производителя в стране производства и нескольких других странах, проводимое регулирующим органом.

- Уже в октябре перейдем на новый принцип регулирования цен на лекарственные препараты - метод референтного ценообразования. Этот принцип работает в России, - отметил глава МАРТ.

Алексей Богданов пояснил, почему этот подход в Беларуси не применялся ранее.

- Когда рынок маленький, такой, как в Беларуси, Армении, то очень тяжело заставить крупные компании снизить цены - им проще уйти с рынка, - констатировал министр, добавив, что к вопросу формирования цен на лекарства в ведомстве будут подходить взвешенно, «потому как важно наличие товаров на полках, необходимых лекарств и уже вторична цена».

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