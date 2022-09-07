В Лиде произошла вспышка COVID-19 7.09.2022, 14:47

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В конце лета во всей Гродненской области случаев коронавируса было в шесть раз меньше.

COVID-19 возвращается. Лидские эпидемиологи уже констатируют подъем заболеваемости в регионе, сообщает «Лида ТВ».

Только за прошлую неделю диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден в 95 случаях. Среди заболевших в основном люди в возрасте от 40 до 70 лет. На детей приходится лишь 5% зараженных.

Отметим, что еще за неделю до наступления осени председатель Гродненского облисполкома говорил о регистрации единичных случаев коронавирусной инфекции в регионе: от 5 до 15 случаев в неделю.

Еще две недели назад он называл ситуацию благополучной, при этом предупреждая о сезонном подъеме заболеваемости.

— Насколько большим он будет, зависит во многом от нас, насколько будет высоким уровень вакцинации, от соблюдения индивидуальных мер безопасности. В очередной раз надеюсь на благоразумие наших граждан, — отмечал Владимир Караник.

Медики напоминают, в период сезонной заболеваемости, стоит бережнее относиться к своему здоровью и помнить: коронавирус никуда не ушел.

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