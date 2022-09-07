Минобороны Польши: В ближайшие 3-10 лет есть большой риск войны с Россией

Минобороны Польши: В ближайшие 3-10 лет есть большой риск войны с Россией1
- 7.09.2022, 14:50
- 2,466
Из госбюджета страны выделят рекордные 97 миллиардов злотых на армию и оборону.
В Минобороны Польши заявили, что есть большой риск войны с Россией в период ближайших 3-10 лет, поэтому в государстве запустили механизмы подготовки и закупок современного вооружения.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа в интервью для PAP.
Польша в госбюджете на следующий год закладывает рекордные 97 миллиардов злотых на армию и оборону.
«Есть серьезный риск войны с Россией в период от 3 до 10 лет. Все зависит от того, как закончится конфликт в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружение польской армии и извините меня, но это совсем второстепенный вопрос относительно того, как бухгалтеры будут рассчитывать эти расходы», – сказал замглавы Минобороны Польши.