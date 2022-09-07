Экономисты: Вряд ли что-то уже спасет режим Лукашенко 3 7.09.2022, 15:03

3,690

Санкции мощно ударили по экономике страны.

Правительство Беларуси официально заявило, что нуждается в макрофинансовой помощи, а ВВП до конца года существенно упадет, если Россия не поможет.

Что не так с экономикой Беларуси

Из-за санкций экономика Беларуси уже нуждается в 7 миллиардах долларов, передают белорусские СМИ. Вице-премьер Беларуси Снопко спрогнозировал, что страна потеряет до конца года около 16 миллиардов долларов. Поэтому Минск традиционно рассчитывает на финансовую помощь от России, поскольку иностранные кредиторы неохотно одалживают деньги подсанкционной стране.

Экономический эксперт Олег Пендзин, в комментарии 24 каналу, рассказал, что Россия вряд ли сможет дать такую сумму (7 миллиардов долларов). Проблема в том, что в России самой на сегодняшний момент вместо профицитного бюджета – дефицитный.

«В России сегодня у самих не хватает денег. Так что я думаю, какую-то сумму, безусловно, Беларусь получит – миллиарда три – четыре, но точно не семь», — заявил экономист.

Он также добавил, что белорусский рубль на сегодняшний момент тоже зависит от финансовой помощи, которую Россия дает Беларуси. Так что если Беларусь получит финансовую помощь, у страны все будет хорошо, но только временно. Если нет, то будет дефолт по всем обязательствам.

Зависимость от России

Экономический эксперт Олег Гетьман резюмирует, что экономика беларуси уже давно в значительной степени зависит от России. К примеру, страна получает по довольно низким ценам нефть и газ, которые затем реализует в нефтепродукты.

«Они давно подсели на эти нефтепродукты. Они их перерабатывают и дальше реализуют уже, как нефтепродукты: дизтопливо, бензин, ну и на этом они многие десятилетия зарабатывали. На этом держалась значительная часть их промышленности, экспортной выручки, и сейчас это прекратилось. Потому что страны Европы наложили санкции, частично и на нефтепродукты, и на другую продукцию. Так что в экономике Беларуси значительные проблемы», — заявил эксперт.

Беларуси негде сбывать продукцию

Напомним, что ранее Беларусь экспортировала значительную часть нефтепродуктов вместе с удобрениями в ЕС. С начала полномасштабной войны в Украине объемы торговли Беларуси с цивилизованными странами существенно упали. Поскольку под влиянием санкционных ограничений находится 100% белорусской индустрии.

Правительство страны планирует это компенсировать ростом экспорта в Россию, до 80 – 90% всего объема, сообщают белорусские СМИ. Таким образом, Беларусь хочет превратить Россию в монопольного торгового партнера. Однако в таком случае экономическая зависимость от России только усилится.

Из-за того, что Беларуси негде продавать свою продукцию, стране нечем наполнять свой бюджет, объясняет Пендзин.

«Санкции привели к тому, что Беларуси негде сбывать свою продукцию. Потому что нефтепродукты в России не нужны. Как и продукция «Беларуськалия» в России не нужна. И то, и другое есть в России. И получается ситуация, что эти предприятия, которые создавали по сути экспортный потенциал в Беларуси и давали основные доходы государственному бюджету, они сегодня стоят. Они не знают, где сегодня продать свою продукцию», – рассказывает эксперт.

«Почему на сегодняшний момент так заволновалась Беларусь, потому что по большому счету она ничего не производит, ну кроме там трикотажа, который не делает никаких серьезных решений по бюджету. Она не должна за счет чего поддерживать свои социальные платежи, потому что у нее нет дохода в государственный бюджет, поскольку ничего не продает. Она попала под санкции, и ее нефтеперерабатывающие заводы стоят.

Так что в этой ситуации вряд ли что-нибудь сегодня спасет Беларусь. А чем больше она будет брать у России денег, тем больше она будет зависима от России с точки зрения финансового содержания», – подчеркивает эксперт.

Что с платежеспособностью белорусов

По мнению Гетмана, в 2022 году произойдет значительное падение экономики Беларуси. Возможно, это 8 – 10, возможно, 15% ВВП они потеряют. Вице-премьер Беларуси Снопко подчеркивал ранее, что прямое влияние санкций уже коснулось около 20% экономики страны, что привело к 30% снижению экспорта и недополучению 2,3% ВВП.

Эксперт объясняет, что, когда сжимается экономика, соответственно падает и платежеспособность. Поэтому примерно на те цифры, на которые упадет ВВП, соответственно на такую же сумму и обеднеет условно население.

«Пока это будут не катастрофические цифры, это там 10 – 12%. Но все эти санкции, все эти последствия, они имеют длительный эффект. То есть на первый год – это такое сокращение, на второй может быть более жесткое. То есть все будет зависеть от дальнейшего развития событий», – рассказывает эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».