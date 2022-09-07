«Выдающаяся дерзость»: террорист Гиркин рассказал, как ВСУ обвалили оборону РФ в Харьковской области 7.09.2022, 15:16

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Украинцы внезапной атакой смогли окружить гарнизон Балаклеи.

С фронта на Харьковском направлении 7 сентября продолжают поступать новые сообщения о наступлении Вооруженных сил Украины. Исходя из них, украинцы продвигаются к Изюму.

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин, по кличке Стрелков, опубликовал вести с Харьковского фронта на вечер 6 сентября со ссылкой на неназванный источники. Он рассказал, как украинским военным удалось нанести внезапный удар по армии РФ.

По его словам, на Харьковском направлении ВСУ «предприняли давно им подготавливаемое (судя по переброске резервов) наступление, нанеся основной удар в районе города Балаклея»:

«Внешний периметр обороны города держали мобилизованные батальоны ЛДНР (с минимумом тяжелого оружия), которые сдержать противника на передовых рубежах ожидаемо не сумели. К сожалению, точно также не смогли сдержать удар и расположенные во втором эшелоне части «росгвардии» (в том числе по причине неумения пользоваться находящимися в их распоряжении средствами огневого поражения)».

Гиркин заявил, что украинцы смогли окружить гарнизон Балаклеи, захватив села Волохов Яр и Вербовка.

«Мои источники, кроме досадной необученности росгвардейцев, отметили также исключительную осторожность действий российской авиации, предпочитавшей вести огонь по противнику с максимально возможных расстояний, что заметно сказывалось на эффективности ударов. Источниками отмечена выдающаяся дерзость атак противника — «с брони и колёс» захватывавших позиции, на большой скорости врываясь на них прямо на броне — и иной технике, в результате чего артиллерия теряла возможность нанесения удара по противнику на подходе к нашим позициям», — отметил Стрелков.

Обвал обороны войск РФ

В свою очередь украинский военный эксперт Олег Жданов 7 сентября подчеркнул, что российские войска не готовились к активному контрнаступлению ВСУ — «наши силы удачно прорезались среди скоплений противника, дестабилизировав фронт и подавили средства поддержки»

«За потенциалом освобождения Шевченково может привести к обвалу обороны противника на этом направлении, потому что еще сутки назад это был глубокий тыл, а сейчас сюда прорываются наши силы, а оборонять некем, если переводить с других позиции, то на это требуется время и ресурс, а то это будет означать, что тогда наши продвинут фронт там, откуда противник взял силы», — заявил он.

В российских телеграм-каналах заявили, что ВСУ «движутся на Шевченково».

Тем временем в украинских СМИ и телеграм каналах уже публикуют фото и видео успехов украинцев на Харьковском направлении.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал заявил, что «ВСУ окружают оккупированную Балаклею и выходят на Изюмскую трассу. Освобождение Харьковщины набирает обороты» и прикрепил такое фото:

А в TikTok украинский военный Валерий Азаров 6 сентября опубликовал видео с участка трассы Волохов Яр—Изюм и написал «Вот мы подходим»:

Кроме того, украинские СМИ пишут, что ВСУ сбили российский Су-25 около села Волохов Яр.

Украинские военные сбили российский самолет Су-25 вблизи села Волохов Яр, расположенного возле города Балаклеи Харьковской области. Видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях в среду, 7 сентября. pic.twitter.com/BZ8iybXgoX — idistavizo (@idistavizo) September 7, 2022

Напомним, Вооруженные силы Украины 6 сентября начали контрнаступление на Харьковском направлении. Об этом сообщили сами россияне, западные военные эксперты, и, косвенно, Киев. Источники утверждают, что настоящий ад начался в районе города Балаклея недалеко от Изюма. Скорее всего, украинские военные взяли несколько сел. Исходя из этого аналитики заявили, что российская армия «находится в худшем состоянии, чем предполагалось».

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